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К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации - РИА Новости, 18.04.2022
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К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации - РИА Новости, 18.04.2022
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации
К российской Системе передачи финансовых сообщений — аналогу SWIFT — присоединились уже более 50 иностранных организаций, сообщила председатель ЦБ Эльвира... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:05
2022-04-18T12:44
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
swift
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. К российской Системе передачи финансовых сообщений — аналогу SWIFT — присоединились уже более 50 иностранных организаций, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Думе.Сегодня к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены более 11 тысяч участников во всех странах мира. ЦБ начал работать над альтернативным способом обмена финансовыми сообщениями из-за угрозы возможного отключения от нее российских институтов.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.Как сообщали в ЦБ в середине апреля, общее количество пользователей СПФС превысило 330 банков и компаний.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, swift
11:05 18.04.2022 (обновлено: 12:44 18.04.2022)
 
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации

Набиуллина заявила о присоединении к российскому аналогу SWIFT 52 иностранных организаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Центрального банка России
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. К российской Системе передачи финансовых сообщений — аналогу SWIFT — присоединились уже более 50 иностранных организаций, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Думе.
"Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран", — сказала она.
Сегодня к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены более 11 тысяч участников во всех странах мира. ЦБ начал работать над альтернативным способом обмена финансовыми сообщениями из-за угрозы возможного отключения от нее российских институтов.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Как сообщали в ЦБ в середине апреля, общее количество пользователей СПФС превысило 330 банков и компаний.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаSWIFT
 
 
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