https://ria.ru/20220418/swift-1784048114.html

К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации

К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации - РИА Новости, 18.04.2022

К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации

К российской Системе передачи финансовых сообщений — аналогу SWIFT — присоединились уже более 50 иностранных организаций, сообщила председатель ЦБ Эльвира... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:05

2022-04-18T11:05

2022-04-18T12:44

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

swift

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. К российской Системе передачи финансовых сообщений — аналогу SWIFT — присоединились уже более 50 иностранных организаций, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Думе.Сегодня к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены более 11 тысяч участников во всех странах мира. ЦБ начал работать над альтернативным способом обмена финансовыми сообщениями из-за угрозы возможного отключения от нее российских институтов.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.Как сообщали в ЦБ в середине апреля, общее количество пользователей СПФС превысило 330 банков и компаний.

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783440299.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, swift