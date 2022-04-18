https://ria.ru/20220418/swift-1784048114.html
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации - РИА Новости, 18.04.2022
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации
К российской Системе передачи финансовых сообщений — аналогу SWIFT — присоединились уже более 50 иностранных организаций, сообщила председатель ЦБ Эльвира... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:05
2022-04-18T11:05
2022-04-18T12:44
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
swift
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. К российской Системе передачи финансовых сообщений — аналогу SWIFT — присоединились уже более 50 иностранных организаций, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Думе.Сегодня к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены более 11 тысяч участников во всех странах мира. ЦБ начал работать над альтернативным способом обмена финансовыми сообщениями из-за угрозы возможного отключения от нее российских институтов.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Евросоюз отключил от SWIFT семь крупных российских банков: ВТБ, "Россию", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.Как сообщали в ЦБ в середине апреля, общее количество пользователей СПФС превысило 330 банков и компаний.
https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783440299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, swift
11:05 18.04.2022 (обновлено: 12:44 18.04.2022)
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации
Набиуллина заявила о присоединении к российскому аналогу SWIFT 52 иностранных организаций