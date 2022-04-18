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"Ростех" опроверг информацию о риске остановки эксплуатации SSJ100 - РИА Новости, 18.04.2022
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"Ростех" опроверг информацию о риске остановки эксплуатации SSJ100
"Ростех" опроверг информацию о риске остановки эксплуатации SSJ100 - РИА Новости, 18.04.2022
"Ростех" опроверг информацию о риске остановки эксплуатации SSJ100
Сообщения об возможном прекращении использования самолетов SSJ100 в России неверны, заявили в "Ростехе". РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:21
2022-04-18T16:36
экономика
ростех
sukhoi superjet
россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сообщения об возможном прекращении использования самолетов SSJ100 в России неверны, заявили в "Ростехе"."В партнерстве с авиакомпаниями мы делаем все, чтобы авиакомпании могли бесперебойно эксплуатировать самолеты "Суперджет 100", — отметили в госкорпорации.Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на письмо гендиректора "ИрАэро" Юрия Лапина губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, что авиакомпании, эксплуатирующие эти лайнеры, не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в краткосрочной перспективе может привести к "остановке парка" Superjet.По мнению "Ростеха", у авиакомпании не может быть проблем с ремонтом SSJ100, в России сейчас есть практически все для их сервисного обслуживания, включая силовые установки. "Мы удивлены заявлениями "ИрАэро". Насколько нам известно, у авиакомпании нет проблем с летным парком. Все "Суперджеты" компании сейчас в строю, двигатели на самолетах в наличии, объективных причин поднимать шум нет", — заявили в госкорпорации.В компании также отметили, что есть четкое понимание, как решать проблемные моменты, возникшие из-за санкций.
https://ria.ru/20220413/ssj100-1783291873.html
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экономика, ростех, sukhoi superjet, россия
15:21 18.04.2022 (обновлено: 16:36 18.04.2022)
 
"Ростех" опроверг информацию о риске остановки эксплуатации SSJ100

"Ростех" опроверг информацию о риске остановки эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия"
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Лайнер Sukhoi Superjet 100 "Магнитогорск" авиакомпании "Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сообщения об возможном прекращении использования самолетов SSJ100 в России неверны, заявили в "Ростехе".
"В партнерстве с авиакомпаниями мы делаем все, чтобы авиакомпании могли бесперебойно эксплуатировать самолеты "Суперджет 100", — отметили в госкорпорации.
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Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на письмо гендиректора "ИрАэро" Юрия Лапина губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, что авиакомпании, эксплуатирующие эти лайнеры, не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в краткосрочной перспективе может привести к "остановке парка" Superjet.
По мнению "Ростеха", у авиакомпании не может быть проблем с ремонтом SSJ100, в России сейчас есть практически все для их сервисного обслуживания, включая силовые установки.
"Мы удивлены заявлениями "ИрАэро". Насколько нам известно, у авиакомпании нет проблем с летным парком. Все "Суперджеты" компании сейчас в строю, двигатели на самолетах в наличии, объективных причин поднимать шум нет", — заявили в госкорпорации.
В компании также отметили, что есть четкое понимание, как решать проблемные моменты, возникшие из-за санкций.
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