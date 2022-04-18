https://ria.ru/20220418/studenty-1784199883.html

Чешский министр испугался российских студентов и обратился к спецслужбам

Чешский министр испугался российских студентов и обратился к спецслужбам - РИА Новости, 18.04.2022

Чешский министр испугался российских студентов и обратился к спецслужбам

Министр образования Чехии Петр Газдик заявил в беседе с iDNES об "угрозе безопасности", которую якобы создают российские студенты, решившие пройти обучение в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T22:29

2022-04-18T22:29

2022-04-18T22:30

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россия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр образования Чехии Петр Газдик заявил в беседе с iDNES об "угрозе безопасности", которую якобы создают российские студенты, решившие пройти обучение в республике."Мы обучим специалистов, а потом они вернутся и будут помогать Владимиру Путину", — заявил он.Особое внимание политика привлекли студенты IT-направлений.Сейчас, по словам Газдика, этой "угрозой", исходящей от российской и белорусской молодежи, занимаются чешские спецслужбы и кризисный штаб. Предполагается, что для этих студентов будет особым образом решен вопрос с "организацией визового процесса". Что конкретно под этим подразумевается, пока не ясно.Это не единичный случай, когда у российских студентов возникают трудности при обучении за рубежом. Так, уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова заявляла о "беспредедентных масштабах русофобии по всему миру". В частности, она указывала, что студенты подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. В начале марта Москалькова сообщила о намерении направить запрос ректорам французского и чешского вузов, где российских студентов якобы попросили "вернуться на родину". Тем не менее, по ее словам, встречаются и случаи, когда преподаватели поддерживают студентов, подвергающихся агрессии.

https://ria.ru/20220418/otnoshenie-1784016418.html

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, чехия, украина, россия