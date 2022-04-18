22:29 18.04.2022 (обновлено: 22:30 18.04.2022)
Чешский министр испугался российских студентов и обратился к спецслужбам
Министр образования Чехии Газдик: студенты из России угрожают безопасности республики
Ученица во время занятий за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр образования Чехии Петр Газдик заявил в беседе с iDNES об "угрозе безопасности", которую якобы создают российские студенты, решившие пройти обучение в республике.
"Мы обучим специалистов, а потом они вернутся и будут помогать Владимиру Путину", — заявил он.
Особое внимание политика привлекли студенты IT-направлений.
Сейчас, по словам Газдика, этой "угрозой", исходящей от российской и белорусской молодежи, занимаются чешские спецслужбы и кризисный штаб. Предполагается, что для этих студентов будет особым образом решен вопрос с "организацией визового процесса". Что конкретно под этим подразумевается, пока не ясно.
Это не единичный случай, когда у российских студентов возникают трудности при обучении за рубежом. Так, уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова заявляла о "беспредедентных масштабах русофобии по всему миру". В частности, она указывала, что студенты подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. В начале марта Москалькова сообщила о намерении направить запрос ректорам французского и чешского вузов, где российских студентов якобы попросили "вернуться на родину". Тем не менее, по ее словам, встречаются и случаи, когда преподаватели поддерживают студентов, подвергающихся агрессии.
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