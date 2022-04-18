https://ria.ru/20220418/stabilization-1784153860.html

Путин заявил о стабилизации российской экономики

Путин заявил о стабилизации российской экономики - РИА Новости, 18.04.2022

Путин заявил о стабилизации российской экономики

Ситуация в российской экономике стабилизируется, несмотря на планы Запада расшатать ее и спровоцировать панику на рынках, заявил Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:08

2022-04-18T17:08

2022-04-18T17:08

экономика

сергей лавров

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ситуация в российской экономике стабилизируется, несмотря на планы Запада расшатать ее и спровоцировать панику на рынках, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства констатировал, что по итогам первого квартала 2022 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило 58 миллиардов долларов. Такой показатель — исторический максимум, подчеркнул президент. Он отметил, что в банковскую систему возвращается наличная валюта, растут вклады.Отказ государства от искусственного регулирования товарных рынков позволил быстро нормализовать розничный спрос после недолгого ажиотажа по некоторым категориям товаров, также отметил Путин.Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но страна решит все проблемы с экономикой.

https://ria.ru/20220418/rynok-1784128467.html

россия

украина

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экономика, сергей лавров, россия, украина, санкции в отношении россии