Путин заявил о стабилизации российской экономики
Президент Путин сообщил о стабилизации экономической ситуации в России
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ситуация в российской экономике стабилизируется, несмотря на планы Запада расшатать ее и спровоцировать панику на рынках, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Россия <...> выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом", — указал президент.
Глава государства констатировал, что по итогам первого квартала 2022 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило 58 миллиардов долларов. Такой показатель — исторический максимум, подчеркнул президент. Он отметил, что в банковскую систему возвращается наличная валюта, растут вклады.
Отказ государства от искусственного регулирования товарных рынков позволил быстро нормализовать розничный спрос после недолгого ажиотажа по некоторым категориям товаров, также отметил Путин.
Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Ограничения коснулись импорта высокотехнологичной продукции и технологий, некоторые крупные банки отключили от системы SWIFT, российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены, многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как заявил Путин, "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически перечеркнул доверие к своим валютам. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным политическим давлением, но страна решит все проблемы с экономикой.