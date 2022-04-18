https://ria.ru/20220418/ssha-1784179132.html
США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами
США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами - РИА Новости, 18.04.2022
США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами
США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения, сообщил... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:17
2022-04-18T19:17
2022-04-18T19:28
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами, вошли в очередной пакет военной помощи, утвержденный властями США на прошлой неделе."Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц", - сказал чиновник."Мы, естественно, рассматриваем также варианты для других систем", - добавил он.Ранее США обучали на своей территории украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade.
https://ria.ru/20220418/krakh-1784152535.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша
19:17 18.04.2022 (обновлено: 19:28 18.04.2022)
США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами
Представитель Пентагона: США обучат украинских военных обращению с американскими гаубицами