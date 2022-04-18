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США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами - РИА Новости, 18.04.2022
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США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами
США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами - РИА Новости, 18.04.2022
США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами
США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения, сообщил... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:17
2022-04-18T19:28
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами, вошли в очередной пакет военной помощи, утвержденный властями США на прошлой неделе."Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц", - сказал чиновник."Мы, естественно, рассматриваем также варианты для других систем", - добавил он.Ранее США обучали на своей территории украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade.
https://ria.ru/20220418/krakh-1784152535.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша
19:17 18.04.2022 (обновлено: 19:28 18.04.2022)
 
США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами

Представитель Пентагона: США обучат украинских военных обращению с американскими гаубицами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
Артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами, вошли в очередной пакет военной помощи, утвержденный властями США на прошлой неделе.
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"Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц", - сказал чиновник.
"Мы, естественно, рассматриваем также варианты для других систем", - добавил он.
Ранее США обучали на своей территории украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade.
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