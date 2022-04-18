https://ria.ru/20220418/ssha-1784179132.html

США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами

США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами - РИА Новости, 18.04.2022

США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами

США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения, сообщил... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:17

2022-04-18T19:17

2022-04-18T19:28

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.Артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами, вошли в очередной пакет военной помощи, утвержденный властями США на прошлой неделе."Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц", - сказал чиновник."Мы, естественно, рассматриваем также варианты для других систем", - добавил он.Ранее США обучали на своей территории украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade.

https://ria.ru/20220418/krakh-1784152535.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, министерство обороны сша