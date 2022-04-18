https://ria.ru/20220418/ssha-1784121586.html

США ведут биоразработки в сотнях лабораторий по всему миру, заявил Косачев

США ведут биоразработки в сотнях лабораторий по всему миру, заявил Косачев - РИА Новости, 18.04.2022

США ведут биоразработки в сотнях лабораторий по всему миру, заявил Косачев

Соединенные Штаты ведут биологические исследования в сотнях лабораторий по всему миру, по оценке экспертов бактериологическое оружие в ряде ситуаций оказывается РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:14

2022-04-18T15:14

2022-04-18T15:56

сша

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты ведут биологические исследования в сотнях лабораторий по всему миру, по оценке экспертов бактериологическое оружие в ряде ситуаций оказывается более дешевым и эффективным для решения военных задач, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев."Бактериологическое оружие в ряде ситуаций, по оценкам экспертов, оказывается более дешевым и более эффективным для решения чисто военных задач", - сказал политик по итогам заседания комиссии в понедельник.Он подчеркнул, что США системно на протяжении нескольких десятков лет продолжают свои исследования. "Эти разработки ведутся в десятках лабораторий по всему миру", - сказал он.По словам Косачева, обнаруженные на Украине биолаборатории США на Украине – это "часть мозаики", Вашингтон организует такую работу по периметру государств, которых считает своими оппонентами. "Главная цель – обеспечить доступ к биооружию", - сказал сенатор, добавив, что Соединенные Штаты так и не выполнили своих обязательств по уничтожению запасов химического оружия на своей территории.Данные о биолабораториях Вашингтона на Украине позволяют рассекретить их реальную деятельность, заявил парламентарий.Он также отметил, что "эта работа (биолабораторий) имеет антироссийскую направленность".Косачев добавил, что парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине проведет следующее заседание 16 мая с участием представителей МИД."Следующее полномасштабное заседание комиссии состоится 16 мая в Совете Федерации. Планируем главной темой сделать юридические аспекты данной темы, в качестве главного докладчика пригласить представителей МИД РФ", - сказал политик.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/biolaboratoriya-1783593044.html

сша

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-04-18T15:14 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, в мире