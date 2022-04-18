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Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций - РИА Новости, 18.04.2022
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Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций
Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций - РИА Новости, 18.04.2022
Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций
Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне введенных санкций. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:44
2022-04-18T13:45
сергей лавров
владимир путин
россия
сша
вашингтон (штат)
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне введенных санкций."Вы крадете наши деньги", - отметил Антонов в интервью изданию Politico.Посол спрашивает, как можно доверять Вашингтону после введения санкций.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Он заявлял также, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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сергей лавров, владимир путин, россия, сша, вашингтон (штат), в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:44 18.04.2022 (обновлено: 13:45 18.04.2022)
 
Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций

Посол России в США Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне введенных санкций.
"Вы крадете наши деньги", - отметил Антонов в интервью изданию Politico.
Посол спрашивает, как можно доверять Вашингтону после введения санкций.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
Он заявлял также, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
02:15
Эксперт рассказал, что будет, если США добьются дефолта России
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинРоссияСШАВашингтон (штат)В миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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