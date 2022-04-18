https://ria.ru/20220418/ssha-1784091471.html

Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций

Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций - РИА Новости, 18.04.2022

Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций

Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне введенных санкций. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:44

2022-04-18T13:44

2022-04-18T13:45

сергей лавров

владимир путин

россия

сша

вашингтон (штат)

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне введенных санкций."Вы крадете наши деньги", - отметил Антонов в интервью изданию Politico.Посол спрашивает, как можно доверять Вашингтону после введения санкций.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Он заявлял также, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220418/defolt-1783928968.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей лавров, владимир путин, россия, сша, вашингтон (штат), в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии