https://ria.ru/20220418/ssha-1784088137.html

СМИ: США отложили поставку F-16 Болгарии, опасаясь утечек данных в Россию

СМИ: США отложили поставку F-16 Болгарии, опасаясь утечек данных в Россию - РИА Новости, 18.04.2022

СМИ: США отложили поставку F-16 Болгарии, опасаясь утечек данных в Россию

США откладывают передачу Болгарии истребителей F-16, так как опасаются утечек данных в Россию, сообщает портал Euractiv со ссылкой на двух бывших болгарских... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:31

2022-04-18T13:31

2022-04-18T15:22

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технологии

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США откладывают передачу Болгарии истребителей F-16, так как опасаются утечек данных в Россию, сообщает портал Euractiv со ссылкой на двух бывших болгарских министров обороны."У нас есть проблемы с защитой секретной информации <...> Я предполагаю, что поставка истребителей F-16 затягивается именно по этой причине, так как безопасность технологий не гарантирована на сто процентов", — сказал порталу Велизар Шаламанов,занимавший пост министра обороны в 2014 году.Это мнение разделяет и один из его предшественников Тодор Тагаев. Он считает, что секретные технологии, связанные с производством истребителей, могут оказаться в руках россиян."Болгария должна создать систему защиты секретной информации. Мы все еще даем доступ российским представителям к военной авиабазе "Граф Игнатьево". Должна быть 110-процентная гарантия, что ноги россиян там не будет", — заявил Тагаев. Портал напоминает, что год назад в Минобороны выявили группу людей, которыми предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. Их целью якобы было получение информации об истребителях F-16.Контракт на приобретение Болгарией партии истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. София оплатила сделку сразу же.Первый истребитель США должны были поставить к середине 2023 года, еще четыре — до конца того же года, а оставшиеся — в первом квартале 2024-г. Самолеты должны быть готовы к применению в боевых условиях не позже чем через пять лет после вступления контракта в силу.В начале февраля нынешний министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что поставки задержат на несколько месяцев. По его словам, это связано с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20220418/voyna-1783112488.html

https://ria.ru/20220417/kitay-1783974849.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, технологии, болгария, сша, россия, f-16, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии