https://ria.ru/20220418/srazheniya-1784011455.html

На дальних берегах: как проходили основные сражения Русско-японской войны

На дальних берегах: как проходили основные сражения Русско-японской войны - РИА Новости, 18.04.2022

На дальних берегах: как проходили основные сражения Русско-японской войны

Русско-японская война 1904–1905 годов – одна из важнейших страниц в истории Российской империи. Она велась между двумя государствами за контроль над... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:00

2022-04-18T10:00

2022-04-18T10:00

морская держава

морская держава

порт-артур

владивосток

василий верещагин

николай ii

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765767_0:158:1500:1002_1920x0_80_0_0_aeaf864a4945283ccb173b9f40e3d682.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Русско-японская война 1904–1905 годов – одна из важнейших страниц в истории Российской империи. Она велась между двумя государствами за контроль над Маньчжурией, Кореей и портами Порт-Артур и Дальний. Хотя почти все битвы этой войны закончились победой японцев, российская армия и флот отважно сражались, пытаясь сдержать наступление противника. О ходе войны, об основных боях и причинах поражения корреспонденту проекта "Морская держава" рассказал историк и писатель-маринист Владимир Шигин.Подготовка к войне РоссииХотя у Российской империи сухопутная армия была намного сильнее японской, большая ее составляющая находилась в европейской части страны. Еще хуже складывалась ситуация на море. Формально Российский императорский флот считался третьим в мире, уступая только британскому и французскому, но он был разделен между изолированными морскими театрами. На Дальнем Востоке находилось не более трети боевого состава флота, а из-за огромных расстояний вооружение и солдат туда доставляли несколько месяцев, что обеспечило противнику перевес в живой силе.По словам Шигина, основные силы военно-морского флота России находились на Балтике и в Черном море, а переводить корабли с Черного моря и Балтики на Север, тем более на дальний Тихий океан и обратно было достаточно сложной задачей. Усложнялось все тем, что тогда еще не существовало Северного морского пути и приходилось фактически совершать полукругосветное плавание, чтобы прийти на помощь.Кроме того, в целях экономии средств руководство морским министерством России часть кораблей держало в резерве. Они стояли практически с погашенными котлами, сокращенными командами и не участвовали в боевой подготовке.Помимо технических недостатков и неготовности баз, русский флот не имел в достаточном количестве и подготовленного личного состава. "Сами наши офицеры были прекрасно подготовлены как моряки, то есть они постоянно совершали дальние океанские плавания, но к ведению современного артиллерийского эскадренного боя их практически не готовили. Японцы же, наоборот, уделяли особое внимание ведению боя", – рассказал Шигин.Незамерзающий Порт-АртурТак как Владивосток замерзал на зиму, и корабли там стояли во льду, в начале XX века была задача найти незамерзающий порт на Дальнем Востоке. Такой порт был найден – бывшая база китайского флота Порт-Артур на Ляодунском полуострове. Но опять же он имел ряд недостатков.В целом в качестве главной базы Тихоокеанского флота Порт-Артур так и не был оборудован, хотя за пару лет до Русско-японской войны туда были переведены линейные силы: эскадренные броненосцы и большинство крейсеров."Но и Владивосток тоже нельзя было оставить без прикрытия, поэтому часть крейсеров была оставлена там, чтобы прикрыть наши берега от Владивостока до Камчатки. Вот это все вело к разделению наших сил. А пространство между Порт-Артуром и Владивостоком контролировали японцы, что давало им стратегическое и оперативное преимущество для маневрирования своими силами: они могли сначала наносить удары по Порт-Артуру, потом по Владивостоку, что, собственно, и делали", – пояснил историк.Подготовка Японии и нападениеПо словам историка, во многих источниках говорится о внезапном нападении японского флота на Порт-Артур, однако в реальности было четкое понимание, что все идет к войне и японцы, в отличие от России, к ней тщательно готовились."Они лет за 20 до начала войны еще на джонках своих плавали, а тут мгновенно возник первоклассный броненосный флот. При этом хороший современный боевой опыт японцы приобрели во время войны с Китаем в 1894–1895 годах и были к 1904 году вполне боеспособны", – пояснил Шигин.Нападение на Порт-Артур состоялось в феврале 1904 года. Японцы решили гружеными камнями брандерами перекрыть входной фарватер, чтобы русская эскадра оказалась заблокированной. Но эта атака провалилась – стоявшая на внешнем рейде русская эскадра, несмотря на повреждение ряда кораблей, отбилась и даже потопила несколько японских брандеров.Затем начался недолгий оптимистический период обороны Порт-Артура. В начале марта командующим Тихоокеанской эскадрой был назначен опытный флотоводец вице-адмирал Степан Макаров, который, приехав в Порт-Артур, принялся готовить эскадру к генеральному сражению с японским флотом.До конца марта Степан Макаров готовил эскадру к боям, причем делал это очень энергично. У всех энтузиазм – и у офицеров, и у матросов, все верили в скорую победу. Но в середине апреля случается трагедия. Флагманский броненосец "Петропавловск" на выходе в море подрывается на мине и тонет, вице-адмирал Макаров, его знаменитый друг художник Василий Верещагин и большая часть команды погибли.После этого активность российской эскадры спала. Командование 1-й Тихоокеанской эскадрой переходит к контр-адмиралу Вильгельму Витгефту. Новый командующий по своим личным качествам не подходил для той роли, которую ему пришлось выполнять. Витгефт был хорошим моряком, храбрым адмиралом, но не обладал необходимыми для руководителя качествами – энергией и волей.Бой в Желтом мореБой в Желтом море 28 июля 1904 года считается одним из масштабных столкновений двух противоборствующих флотов. Поводом для сражения стало начало осады японцами Порт-Артура. Поэтому русское командование отдало приказ 1-й Тихоокеанской эскадре прорваться во Владивосток. Японцы, разумеется, стремились этому воспрепятствовать. Бой шел несколько часов. В ходе боя силы были примерно равными, и серьезного успеха японцам добиться не удалось. Более того, ряд их кораблей получили повреждения. Как выяснилось позже, командующий японским флотом адмирал Того даже собирался закончить сражение и выйти из него, пропустив русскую эскадру.Никто не смог взять командование на себя, не смог возглавить эскадру, вести ее дальше, и эскадра распалась. Часть кораблей ушла в нейтральные порты, а часть развернулась и вернулась в Порт-Артур. После этого эскадра активности больше уже не проявляла.Между тем продолжалась осада Порт-Артура. Японцы взяли гору Высокую в Порт-Артуре, установили на ней тяжелые орудия и в течение нескольких дней уничтожили стоявшие в гавани русские корабли. Ряд миноносцев, обладавших большим ходом, прорывались в нейтральные порты Китая, спасая знамена и секретные документы. В этих условиях подвиг совершил броненосец "Севастополь" под командованием капитана 1-го ранга (будущего адмирала) Николая Эссена, который отказался затапливать свой корабль, ушел в бухту Белый Волк и в течение нескольких суток один выдерживал атаки всего японского флота, уничтожив при этом несколько японских миноносных кораблей. Получивший повреждения "Севастополь" был затоплен на большой глубине, чтобы не достался врагу.Бой в Корейском проливеЕсли основные силы российского флота были заблокированы японцами в Порт-Артуре, то во Владивостоке находился отряд крейсеров под командованием контр-адмирала Карла Иессена. В состав Владивостокского отряда вошли броненосные крейсера "Рюрик", "Россия" и "Громобой".По словам Шигина, задача Владивостокского отряда заключалась в перехвате транспортов, отвлечении внимания главных сил противника и, по возможности, уничтожении его легких кораблей.В августе 1904 года состоялся бой Владивостокского отряда в Корейском проливе с превосходящими силами японцев. В результате этого боя был подтоплен русский крейсер "Рюрик", который сражался до конца, не спустив флага. А другие два вынуждены были с повреждениями отходить во Владивосток.Цусимское сражениеТак как сил на Дальнем Востоке было недостаточно, еще в начале войны начала формироваться 2-я Тихоокеанская эскадра, куда вошли все новейшие броненосцы и миноносцы. Возглавил ее начальник главного морского штаба, вице-адмирал Зиновий Рожественский.Эскадра двинулась в долгий путь через Балтику, Атлантику, вокруг Африки к берегам Японии. Пока она шла, происходили все события, связанные с обороной Порт-Артура, со сражением в Желтом море, и, когда эскадра пришла на Мадагаскар, пришло известие, что Япония взяла Порт-Артур и вся 1-я Тихоокеанская эскадра уничтожена.Общее командование взял на себя вице-адмирал Зиновий Рожественский, и объединенная эскадра двинулась на Владивосток. Туда было два маршрута: один короткий – через Цусимский пролив, мимо Японии и Кореи, но опасный, а второй – вокруг Японии, через Курильские проливы, более безопасный, но достаточно долгий. Рожественский принял решение пробиваться коротким путем. Во время этого прорыва 14 мая 1905 года и произошло Цусимское сражение, завершившееся полным разгромом 2-й эскадры Тихоокеанского флота.Утром 15 мая последний отряд контр-адмирала Небогатова, в основном броненосцы береговой обороны, был окружен японским флотом и сдался. Несколько кораблей проявили доблесть, прорываясь в одиночку, в частности броненосец береговой обороны "Адмирал Ушаков" под командованием брата известного русского путешественника-ученого Миклухо-Маклая, капитана 1-го ранга Владимира Миклухо-Маклая. Он один сражался с отрядом вражеских крейсеров, бился до конца и погиб, не спустив Андреевского флага. В результате во Владивосток удалось прорваться только крейсеру "Алмаз" и двум миноносцам.Итоги войныНесмотря на победу при Цусиме и на суше при Мукдене, силы Японии были уже полностью истощены, и в конце мая 1905 года, при посредничестве США, она предложила России вступить в мирные переговоры. В России же в это время начались революционные события – забастовки на Транссибирской магистрали, на военных заводах, в Центральной России, и Николай II был вынужден пойти эти на мирные переговоры. Они начались 22 августа 1905 года в Портсмуте и завершились 5 сентября подписанием Портсмутского мирного договора.Согласно его условиям, Россия уступала Японии южную часть острова Сахалин, права на аренду Порт-Артура и южной оконечности Ляодунского полуострова и южную ветку КВЖД. В то же время Россия была освобождена от уплаты каких-либо контрибуций. "Боль поражения в Русско-японской войне присутствовала в нашем обществе еще очень долго, причем не только среди дворян, аристократов, но даже, как ни странно, среди революционеров. И.В.Сталин, кстати, считал поражение в Русско-японской войне нашей национальной трагедией. И наше вступление в войну с империалистической Японией в 1945 году, ее разгром, занятие Порт-Артура, порта Дальний, возвращение Сахалина и Курильских островов считал справедливым отмщением японцам за 1904–1905 годы", – резюмировал Шигин.

https://ria.ru/20220228/khudozhniki-1775062387.html

https://ria.ru/20211105/port-artur-1757375546.html

порт-артур

владивосток

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

морская держава, порт-артур, владивосток, василий верещагин, николай ii, япония