https://ria.ru/20220418/spros-1784125611.html
Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму
Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму - РИА Новости, 18.04.2022
Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму
Спрос в России пришел в норму после недолгого ажиотажа по ряду товаров, это связано с текущей ситуацией, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:28
2022-04-18T15:28
2022-04-18T15:48
общество
россия
владимир путин
продукты
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спрос в России пришел в норму после недолгого ажиотажа по ряду товаров, это связано с текущей ситуацией, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, продукты
15:28 18.04.2022 (обновлено: 15:48 18.04.2022)
Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму
Путин заявил о стабилизации спроса в России после недолгого ажиотажа