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Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму - РИА Новости, 18.04.2022
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Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму
Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму - РИА Новости, 18.04.2022
Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму
Спрос в России пришел в норму после недолгого ажиотажа по ряду товаров, это связано с текущей ситуацией, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:28
2022-04-18T15:48
общество
россия
владимир путин
продукты
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спрос в России пришел в норму после недолгого ажиотажа по ряду товаров, это связано с текущей ситуацией, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин, продукты
15:28 18.04.2022 (обновлено: 15:48 18.04.2022)
 
Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму

Путин заявил о стабилизации спроса в России после недолгого ажиотажа

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Покупатель в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спрос в России пришел в норму после недолгого ажиотажа по ряду товаров, это связано с текущей ситуацией, сообщил президент России Владимир Путин.
"Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму", - сказал Путин.
Покупатели перед открытием гипермаркета АШАН Казань в ТЦ Южный - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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