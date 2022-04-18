https://ria.ru/20220418/spros-1784125611.html

Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму

Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму - РИА Новости, 18.04.2022

Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму

Спрос в России пришел в норму после недолгого ажиотажа по ряду товаров, это связано с текущей ситуацией, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:28

2022-04-18T15:28

2022-04-18T15:48

общество

россия

владимир путин

продукты

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спрос в России пришел в норму после недолгого ажиотажа по ряду товаров, это связано с текущей ситуацией, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, продукты