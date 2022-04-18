https://ria.ru/20220418/spros-1784122728.html

Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос

Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос - РИА Новости, 18.04.2022

Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас важно поддержать внутренний спрос и избежать его избыточного сжатия. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:19

2022-04-18T15:19

2022-04-18T16:09

владимир путин

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас важно поддержать внутренний спрос и избежать его избыточного сжатия."Сейчас крайне важно поддержать внутренний спрос, избежать его избыточного сжатия. Нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Банк России уже начал снижение ключевой ставки, "что в дальнейшем, конечно, будет удешевлять и кредиты в экономике". По словам президента, в условиях объективного спада кредитования бюджет также должен активно поддерживать экономику и насыщать ее финансовыми ресурсами, а также поддерживать ее ликвидность.Путин отметил, что знает о дискуссиях между Банком России и правительством по поводу расходов бюджета."Тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность. Возможности для этого есть. Конечно, нужно действовать аккуратно, мы с министром говорим об этом постоянно", - добавил президент.Он уточнил, что по итогам первого квартала текущего года зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы."Здесь нужны дополнительные решения и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220418/spros-1784125611.html

https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784126477.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, экономика