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Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос - РИА Новости, 18.04.2022
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Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос
Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос - РИА Новости, 18.04.2022
Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас важно поддержать внутренний спрос и избежать его избыточного сжатия. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:19
2022-04-18T16:09
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас важно поддержать внутренний спрос и избежать его избыточного сжатия."Сейчас крайне важно поддержать внутренний спрос, избежать его избыточного сжатия. Нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Банк России уже начал снижение ключевой ставки, "что в дальнейшем, конечно, будет удешевлять и кредиты в экономике". По словам президента, в условиях объективного спада кредитования бюджет также должен активно поддерживать экономику и насыщать ее финансовыми ресурсами, а также поддерживать ее ликвидность.Путин отметил, что знает о дискуссиях между Банком России и правительством по поводу расходов бюджета."Тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность. Возможности для этого есть. Конечно, нужно действовать аккуратно, мы с министром говорим об этом постоянно", - добавил президент.Он уточнил, что по итогам первого квартала текущего года зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы."Здесь нужны дополнительные решения и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, россия, экономика
15:19 18.04.2022 (обновлено: 16:09 18.04.2022)
 
Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос

Президент Путин заявил, что важно поддержать внутренний спрос и избежать его сжатия

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас важно поддержать внутренний спрос и избежать его избыточного сжатия.
"Сейчас крайне важно поддержать внутренний спрос, избежать его избыточного сжатия. Нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
15:28
Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму
Банк России уже начал снижение ключевой ставки, "что в дальнейшем, конечно, будет удешевлять и кредиты в экономике". По словам президента, в условиях объективного спада кредитования бюджет также должен активно поддерживать экономику и насыщать ее финансовыми ресурсами, а также поддерживать ее ликвидность.
Путин отметил, что знает о дискуссиях между Банком России и правительством по поводу расходов бюджета.
"Тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность. Возможности для этого есть. Конечно, нужно действовать аккуратно, мы с министром говорим об этом постоянно", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
15:32
Путин попросил доложить правительство и ЦБ о мерах поддержки россиян
Он уточнил, что по итогам первого квартала текущего года зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы.
"Здесь нужны дополнительные решения и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне", - подчеркнул Путин.
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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