https://ria.ru/20220418/spros-1784122728.html
Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос
Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос - РИА Новости, 18.04.2022
Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас важно поддержать внутренний спрос и избежать его избыточного сжатия. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:19
2022-04-18T15:19
2022-04-18T16:09
владимир путин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас важно поддержать внутренний спрос и избежать его избыточного сжатия."Сейчас крайне важно поддержать внутренний спрос, избежать его избыточного сжатия. Нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Банк России уже начал снижение ключевой ставки, "что в дальнейшем, конечно, будет удешевлять и кредиты в экономике". По словам президента, в условиях объективного спада кредитования бюджет также должен активно поддерживать экономику и насыщать ее финансовыми ресурсами, а также поддерживать ее ликвидность.Путин отметил, что знает о дискуссиях между Банком России и правительством по поводу расходов бюджета."Тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность. Возможности для этого есть. Конечно, нужно действовать аккуратно, мы с министром говорим об этом постоянно", - добавил президент.Он уточнил, что по итогам первого квартала текущего года зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы."Здесь нужны дополнительные решения и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220418/spros-1784125611.html
https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784126477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
15:19 18.04.2022 (обновлено: 16:09 18.04.2022)
Путин заявил о необходимости поддержать внутренний спрос
Президент Путин заявил, что важно поддержать внутренний спрос и избежать его сжатия
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин заявил
, что сейчас важно поддержать внутренний спрос и избежать его избыточного сжатия.
"Сейчас крайне важно поддержать внутренний спрос, избежать его избыточного сжатия. Нужно действовать как по линии бюджетной системы, так и обеспечивать большую доступность кредитных ресурсов для бизнеса", - сказал Путин
на совещании по социально-экономическим вопросам.
Банк России уже начал снижение ключевой ставки, "что в дальнейшем, конечно, будет удешевлять и кредиты в экономике". По словам президента, в условиях объективного спада кредитования бюджет также должен активно поддерживать экономику и насыщать ее финансовыми ресурсами, а также поддерживать ее ликвидность.
Путин отметил, что знает о дискуссиях между Банком России и правительством по поводу расходов бюджета.
"Тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность. Возможности для этого есть. Конечно, нужно действовать аккуратно, мы с министром говорим об этом постоянно", - добавил президент.
Он уточнил, что по итогам первого квартала текущего года зафиксирован рекордный уровень профицита бюджетной системы.
"Здесь нужны дополнительные решения и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне", - подчеркнул Путин.