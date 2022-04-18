https://ria.ru/20220418/spotify-1784051656.html
Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей
Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей - РИА Новости, 18.04.2022
Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей
Приложение аудиостримингового сервиса Spotify недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:27
2022-04-18T11:27
2022-04-18T12:41
в мире
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spotify
app store
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владимир путин
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Приложение аудиостримингового сервиса Spotify недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России, проверил корреспондент РИА Новости.Приложение отсутствует в обоих маркетплейсах.Ранее сервис сообщил, что "полностью приостанавливает" работу в РФ с 11 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ западные страны ввели многочисленные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, spotify, app store, google play, владимир путин, сергей лавров, украина, новости культуры
11:27 18.04.2022 (обновлено: 12:41 18.04.2022)
Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей
Приложение Spotify стало недоступно в App Store и Google Play для российских пользователей