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Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
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Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей
Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей - РИА Новости, 18.04.2022
Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей
Приложение аудиостримингового сервиса Spotify недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:27
2022-04-18T12:41
в мире
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spotify
app store
google play
владимир путин
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украина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Приложение аудиостримингового сервиса Spotify недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России, проверил корреспондент РИА Новости.Приложение отсутствует в обоих маркетплейсах.Ранее сервис сообщил, что "полностью приостанавливает" работу в РФ с 11 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ западные страны ввели многочисленные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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в мире, россия, spotify, app store, google play, владимир путин, сергей лавров, украина, новости культуры
11:27 18.04.2022 (обновлено: 12:41 18.04.2022)
 
Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей

Приложение Spotify стало недоступно в App Store и Google Play для российских пользователей

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Приложение аудиостримингового сервиса Spotify недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России, проверил корреспондент РИА Новости.
Приложение отсутствует в обоих маркетплейсах.
Ранее сервис сообщил, что "полностью приостанавливает" работу в РФ с 11 апреля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ западные страны ввели многочисленные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
 
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