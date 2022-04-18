https://ria.ru/20220418/spotify-1784051656.html

Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей

Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей - РИА Новости, 18.04.2022

Приложение Spotify стало недоступно для российских пользователей

Приложение аудиостримингового сервиса Spotify недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:27

2022-04-18T11:27

2022-04-18T12:41

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Приложение аудиостримингового сервиса Spotify недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России, проверил корреспондент РИА Новости.Приложение отсутствует в обоих маркетплейсах.Ранее сервис сообщил, что "полностью приостанавливает" работу в РФ с 11 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ западные страны ввели многочисленные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

россия

украина

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, spotify, app store, google play, владимир путин, сергей лавров, украина, новости культуры