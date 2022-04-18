https://ria.ru/20220418/skulptura-1784157897.html
Епископ назвал скульптуру Кулика "Большая мать" насмешкой над символами
Епископ назвал скульптуру Кулика "Большая мать" насмешкой над символами - РИА Новости, 18.04.2022
Епископ назвал скульптуру Кулика "Большая мать" насмешкой над символами
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал скульптуру акциониста Олега Кулика, выставленную в Гостином дворе, "насмешкой над символами". РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:27
2022-04-18T17:27
2022-04-18T17:29
россия
госдума рф
культура
волгоград
сталинградская битва (1942-1943)
музей "сталинградская битва"
религия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал скульптуру акциониста Олега Кулика, выставленную в Гостином дворе, "насмешкой над символами".Скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", представленная на выставке-ярмарке "Арт Москва" в Гостином дворе, вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных откликов. В волгоградском музее-панораме "Сталинградская битва" РИА Новости заявили, что скульптура, пародирующая монумент "Родина-мать завет!", является недопустимым экспериментом. Член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что работа "высмеивает священный для многих россиян образ Родины-матери", является пошлой пародией. Олег Кулик известен своими провокационными акциями в России и за рубежом.Епископ Савва раскритиковал "Большую мать", сравнив ее со скульптурой "Большая глина №4" на Болотной набережной, которую он назвал "комком вещества"."(Скульптура Кулика) являет не только насмешку над символами, свидетельствуя о том, что вдохновители, исполнители и организаторы, подержав известный жест в кармане, сочли возможным его оттуда вытащить... Не в последнюю очередь оно являет отсутствие вкуса", - написал епископ в своем Telegram-канале.Он отметил, что "последовательное продавливание уродства в хрупкий мир искусства — часть войны против человечества", а применительно к России – "против русского человека", так как это ведет к деградации людей."Задача культуры в том, чтобы показывать и укреплять богатство духа русских людей, прививать искреннюю "изнутри себя" любовь к Отечеству, возводить русского человека в горнее", - подчеркнул епископ.Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде – произведение советского скульптора Евгения Вучетича. Статуя, символизирующая Великую Победу, является композиционным центром мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы", открытие которого состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую меч в поднятой руке. Это одна из самых больших статуй в мире, она видна на десятки километров. Высота монумента – 85 метров. Длина меча – 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн.
https://ria.ru/20220418/minkultury-1784103960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, культура, волгоград, сталинградская битва (1942-1943), музей "сталинградская битва"
17:27 18.04.2022 (обновлено: 17:29 18.04.2022)
Епископ назвал скульптуру Кулика "Большая мать" насмешкой над символами
Епископ Зеленоградский Савва назвал скульптуру "Большая мать" насмешкой над символами
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал
скульптуру акциониста Олега Кулика, выставленную в Гостином дворе, "насмешкой над символами".
Скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", представленная на выставке-ярмарке "Арт Москва" в Гостином дворе, вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных откликов. В волгоградском музее-панораме "Сталинградская битва" РИА Новости заявили, что скульптура, пародирующая монумент "Родина-мать завет!", является недопустимым экспериментом. Член комитета Госдумы
по просвещению Яна Лантратова
заявила, что работа "высмеивает священный для многих россиян образ Родины-матери", является пошлой пародией. Олег Кулик известен своими провокационными акциями в России
и за рубежом.
Епископ Савва раскритиковал "Большую мать", сравнив ее со скульптурой "Большая глина №4" на Болотной набережной, которую он назвал "комком вещества".
"(Скульптура Кулика) являет не только насмешку над символами, свидетельствуя о том, что вдохновители, исполнители и организаторы, подержав известный жест в кармане, сочли возможным его оттуда вытащить... Не в последнюю очередь оно являет отсутствие вкуса", - написал епископ в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "последовательное продавливание уродства в хрупкий мир искусства — часть войны против человечества", а применительно к России – "против русского человека", так как это ведет к деградации людей.
"Задача культуры в том, чтобы показывать и укреплять богатство духа русских людей, прививать искреннюю "изнутри себя" любовь к Отечеству, возводить русского человека в горнее", - подчеркнул епископ.
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
– произведение советского скульптора Евгения Вучетича. Статуя, символизирующая Великую Победу, является композиционным центром мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы", открытие которого состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую меч в поднятой руке. Это одна из самых больших статуй в мире, она видна на десятки километров. Высота монумента – 85 метров. Длина меча – 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн.