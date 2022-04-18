20:44 18.04.2022 (обновлено: 21:59 18.04.2022)
Сирия отправила письмо в ООН о военных преступлениях коалиции в Ракке
Сирия отправила письмо в ООН о военных преступлениях коалиции в Ракке в 2017 году
© AP Photo / Gabriel ChaimПанорама Ракки, Сирия
© AP Photo / Gabriel Chaim
Панорама Ракки, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сирия отправила письмо в Совбез ООН и генсеку организации Антониу Гутеррешу о военных преступлениях возглавляемой США международной коалиции в городе Ракка в 2017 году, отмечается в опубликованном агентством САНА заявлении МИД страны.
"Министерство иностранных дел прояснило, что американская военная операция, которую силы незаконной международной коалиции проводили в Ракке в период с июня по октябрь 2017 года, привела к почти полному уничтожению города и тысяч его мирных жителей", — отмечается в документе.
Там также подчеркивается, что целью операции коалиции было уничтожение инфраструктуры, государственной и частной собственности и нанесение ударов по гражданскому населению.
В 2014 году Ракку захватили боевики террористической группировки ИГ*. В октябре 2017 года город был освобожден после многомесячной военной операции арабо-курдских формирований "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была фактически разрушена.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Вооруженный конфликт в стране продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация.