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Сирия отправила письмо в ООН о военных преступлениях коалиции в Ракке - РИА Новости, 18.04.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220418/siriya-1784190711.html
Сирия отправила письмо в ООН о военных преступлениях коалиции в Ракке
Сирия отправила письмо в ООН о военных преступлениях коалиции в Ракке - РИА Новости, 18.04.2022
Сирия отправила письмо в ООН о военных преступлениях коалиции в Ракке
Сирия отправила письмо в Совбез ООН и генсеку организации Антониу Гутеррешу о военных преступлениях возглавляемой США международной коалиции в городе Ракка в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:44
2022-04-18T21:59
война в сирии
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сирия отправила письмо в Совбез ООН и генсеку организации Антониу Гутеррешу о военных преступлениях возглавляемой США международной коалиции в городе Ракка в 2017 году, отмечается в опубликованном агентством САНА заявлении МИД страны."Министерство иностранных дел прояснило, что американская военная операция, которую силы незаконной международной коалиции проводили в Ракке в период с июня по октябрь 2017 года, привела к почти полному уничтожению города и тысяч его мирных жителей", — отмечается в документе.Там также подчеркивается, что целью операции коалиции было уничтожение инфраструктуры, государственной и частной собственности и нанесение ударов по гражданскому населению.В 2014 году Ракку захватили боевики террористической группировки ИГ*. В октябре 2017 года город был освобожден после многомесячной военной операции арабо-курдских формирований "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была фактически разрушена.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.Вооруженный конфликт в стране продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220301/terroristy-1775719088.html
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в мире, сирия, оон, сша
20:44 18.04.2022 (обновлено: 21:59 18.04.2022)
 
Сирия отправила письмо в ООН о военных преступлениях коалиции в Ракке

Сирия отправила письмо в ООН о военных преступлениях коалиции в Ракке в 2017 году

© AP Photo / Gabriel ChaimПанорама Ракки, Сирия
Панорама Ракки, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Gabriel Chaim
Панорама Ракки, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сирия отправила письмо в Совбез ООН и генсеку организации Антониу Гутеррешу о военных преступлениях возглавляемой США международной коалиции в городе Ракка в 2017 году, отмечается в опубликованном агентством САНА заявлении МИД страны.
"Министерство иностранных дел прояснило, что американская военная операция, которую силы незаконной международной коалиции проводили в Ракке в период с июня по октябрь 2017 года, привела к почти полному уничтожению города и тысяч его мирных жителей", — отмечается в документе.
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Там также подчеркивается, что целью операции коалиции было уничтожение инфраструктуры, государственной и частной собственности и нанесение ударов по гражданскому населению.
В 2014 году Ракку захватили боевики террористической группировки ИГ*. В октябре 2017 года город был освобожден после многомесячной военной операции арабо-курдских формирований "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была фактически разрушена.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Вооруженный конфликт в стране продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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