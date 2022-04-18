Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/signal-1784017610.html
В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине
В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине
США надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T04:43
2022-04-18T04:43
в мире
нед прайс
энтони блинкен
украина
сша
россия
нато
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1a7c85d004c8b2bd888ef1eb56b0fb0d.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.По мнению газеты, Соединенные Штаты "используют хаос" в интересах американских производителей оружия, чьи акции заметно растут, а также для получения "геополитических дивидендов" от манипулирования Европой и НАТО под видом "российской угрозы"."Военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром продления конфликта", — заключили авторы.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/lovushka-1783987431.html
украина
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_430:67:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bff2cf6636e932060e4d656dec0765b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нед прайс, энтони блинкен, украина, сша, россия, нато, китай
04:43 18.04.2022
 
В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине

Global Times: США надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.

"После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и "усилий"", — указано в статье GT.

По мнению газеты, Соединенные Штаты "используют хаос" в интересах американских производителей оружия, чьи акции заметно растут, а также для получения "геополитических дивидендов" от манипулирования Европой и НАТО под видом "российской угрозы".
"Военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром продления конфликта", — заключили авторы.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 17:58В мире
В Китае предупредили Россию об опасных намерениях США в связи с Украиной
 
В миреНед ПрайсЭнтони БлинкенУкраинаСШАРоссияНАТОКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала