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В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине
В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине
США надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T04:43
2022-04-18T04:43
2022-04-18T04:43
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.По мнению газеты, Соединенные Штаты "используют хаос" в интересах американских производителей оружия, чьи акции заметно растут, а также для получения "геополитических дивидендов" от манипулирования Европой и НАТО под видом "российской угрозы"."Военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром продления конфликта", — заключили авторы.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/lovushka-1783987431.html
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в мире, нед прайс, энтони блинкен, украина, сша, россия, нато, китай
В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине
Global Times: США надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды