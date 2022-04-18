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В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант - РИА Новости, 18.04.2022
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В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант
В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант - РИА Новости, 18.04.2022
В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант
Около 7,5 тысячи школьников и более 500 студентов расположенных на границе с Украиной районов Курской области переведены до конца недели на дистанционное... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:59
2022-04-18T11:06
общество
курская область
сумская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Около 7,5 тысячи школьников и более 500 студентов расположенных на границе с Украиной районов Курской области переведены до конца недели на дистанционное обучение, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации региона замгубернатора Виктор Карамышев."С 18 по 23 апреля находятся на обучении с применением дистанционных образовательных технологий в шести приграничных районах в 60 школах 7 424 обучающихся и в двух организациях среднего профессионального образования 529 студентов", - сказал Карамышев.Курская область граничит с Сумской областью Украины.
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общество, курская область, сумская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
10:59 18.04.2022 (обновлено: 11:06 18.04.2022)
 
В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант

Около 7,5 тысяч школьников из приграничных районов Курской области перешли на дистант

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчитель ведет дистанционный урок
Учитель ведет дистанционный урок - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Учитель ведет дистанционный урок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Около 7,5 тысячи школьников и более 500 студентов расположенных на границе с Украиной районов Курской области переведены до конца недели на дистанционное обучение, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации региона замгубернатора Виктор Карамышев.
"С 18 по 23 апреля находятся на обучении с применением дистанционных образовательных технологий в шести приграничных районах в 60 школах 7 424 обучающихся и в двух организациях среднего профессионального образования 529 студентов", - сказал Карамышев.
Курская область граничит с Сумской областью Украины.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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В Курской области ввели желтый уровень террористической опасности
 
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