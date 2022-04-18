https://ria.ru/20220418/shkoly-1784046316.html
В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант
В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант - РИА Новости, 18.04.2022
В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант
Около 7,5 тысячи школьников и более 500 студентов расположенных на границе с Украиной районов Курской области переведены до конца недели на дистанционное... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:59
2022-04-18T10:59
2022-04-18T11:06
общество
курская область
сумская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771250670_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_06ded21159d67aad8fff48178d02cd4f.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Около 7,5 тысячи школьников и более 500 студентов расположенных на границе с Украиной районов Курской области переведены до конца недели на дистанционное обучение, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации региона замгубернатора Виктор Карамышев."С 18 по 23 апреля находятся на обучении с применением дистанционных образовательных технологий в шести приграничных районах в 60 школах 7 424 обучающихся и в двух организациях среднего профессионального образования 529 студентов", - сказал Карамышев.Курская область граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20220410/opasnost-1782782003.html
курская область
сумская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771250670_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_feed780d9f4211e46c0bbaefa4df584d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, сумская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
10:59 18.04.2022 (обновлено: 11:06 18.04.2022)
В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант
Около 7,5 тысяч школьников из приграничных районов Курской области перешли на дистант