https://ria.ru/20220418/shkoly-1784046316.html

В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант

В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант - РИА Новости, 18.04.2022

В Курской области около 7,5 тысяч школьников перешли на дистант

Около 7,5 тысячи школьников и более 500 студентов расположенных на границе с Украиной районов Курской области переведены до конца недели на дистанционное... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:59

2022-04-18T10:59

2022-04-18T11:06

общество

курская область

сумская область

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Около 7,5 тысячи школьников и более 500 студентов расположенных на границе с Украиной районов Курской области переведены до конца недели на дистанционное обучение, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации региона замгубернатора Виктор Карамышев."С 18 по 23 апреля находятся на обучении с применением дистанционных образовательных технологий в шести приграничных районах в 60 школах 7 424 обучающихся и в двух организациях среднего профессионального образования 529 студентов", - сказал Карамышев.Курская область граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20220410/opasnost-1782782003.html

курская область

сумская область

украина

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, курская область, сумская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр