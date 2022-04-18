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Звезда "Ривердейла" снимется в комедии по комиксам DC - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
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Звезда "Ривердейла" снимется в комедии по комиксам DC
Звезда "Ривердейла" снимется в комедии по комиксам DC - РИА Новости, 18.04.2022
Звезда "Ривердейла" снимется в комедии по комиксам DC
Кей Джей Апа снимется в сериале по комиксам DC "Чудо-близнецы", сообщает Deadline. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:53
2022-04-18T18:53
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кей Джей Апа снимется в сериале по комиксам DC "Чудо-близнецы", сообщает Deadline. Детали сюжета пока не раскрываются. Известно, что актер воплотит образ одного из главных героев — Зена, который может превращаться в воду. Его сестра Джейна (Изабель Мэй) способна принимать вид животных. Впервые эти персонажи появились в анимационном сериале "Абсолютно новый час Супердрузей" 1970-х годов. Подробности об их прошлом были рассказаны в комиксе 1977 года. Они родились на планете Эксор и осиротели во время чумы. Близнецы сообщили "Лиге Справедливости" о планах Гракса уничтожить Землю. Кей Джей Апа известен по роли Арчи Эндрюса в сериале "Ривердейл", за которую он получил премию "Сатурн" в номинации "Актерский прорыв". Первый сезон проекта вышел в 2017 году. События в сериале разворачиваются в небольшом городе. Главные герои — старшеклассники. Они влюблялись, ссорились и искали маньяков.Съемки "Чудо-близнецов" начнутся летом в Атланте.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
18:53 18.04.2022
 
Звезда "Ривердейла" снимется в комедии по комиксам DC

Кей Джей Апа снимется в комедии по комиксам DC "Чудо-близнецы"

© Фото : Warner Bros. Television Кей Джей Апа в сериале "Ривердейл"
 Кей Джей Апа в сериале Ривердейл - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Warner Bros. Television
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кей Джей Апа снимется в сериале по комиксам DC "Чудо-близнецы", сообщает Deadline.
Детали сюжета пока не раскрываются. Известно, что актер воплотит образ одного из главных героев — Зена, который может превращаться в воду. Его сестра Джейна (Изабель Мэй) способна принимать вид животных.
Впервые эти персонажи появились в анимационном сериале "Абсолютно новый час Супердрузей" 1970-х годов. Подробности об их прошлом были рассказаны в комиксе 1977 года. Они родились на планете Эксор и осиротели во время чумы. Близнецы сообщили "Лиге Справедливости" о планах Гракса уничтожить Землю.
Кей Джей Апа известен по роли Арчи Эндрюса в сериале "Ривердейл", за которую он получил премию "Сатурн" в номинации "Актерский прорыв". Первый сезон проекта вышел в 2017 году. События в сериале разворачиваются в небольшом городе. Главные герои — старшеклассники. Они влюблялись, ссорились и искали маньяков.
Съемки "Чудо-близнецов" начнутся летом в Атланте.
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