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Звезда "Ривердейла" снимется в комедии по комиксам DC

Звезда "Ривердейла" снимется в комедии по комиксам DC - РИА Новости, 18.04.2022

Звезда "Ривердейла" снимется в комедии по комиксам DC

Кей Джей Апа снимется в сериале по комиксам DC "Чудо-близнецы", сообщает Deadline. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:53

2022-04-18T18:53

2022-04-18T18:53

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кей Джей Апа снимется в сериале по комиксам DC "Чудо-близнецы", сообщает Deadline. Детали сюжета пока не раскрываются. Известно, что актер воплотит образ одного из главных героев — Зена, который может превращаться в воду. Его сестра Джейна (Изабель Мэй) способна принимать вид животных. Впервые эти персонажи появились в анимационном сериале "Абсолютно новый час Супердрузей" 1970-х годов. Подробности об их прошлом были рассказаны в комиксе 1977 года. Они родились на планете Эксор и осиротели во время чумы. Близнецы сообщили "Лиге Справедливости" о планах Гракса уничтожить Землю. Кей Джей Апа известен по роли Арчи Эндрюса в сериале "Ривердейл", за которую он получил премию "Сатурн" в номинации "Актерский прорыв". Первый сезон проекта вышел в 2017 году. События в сериале разворачиваются в небольшом городе. Главные герои — старшеклассники. Они влюблялись, ссорились и искали маньяков.Съемки "Чудо-близнецов" начнутся летом в Атланте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды