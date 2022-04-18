https://ria.ru/20220418/serbiya-1784166559.html
Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США
Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США - РИА Новости, 18.04.2022
Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с новым американским послом Кристофером Хиллом выразил надежду на развитие хороших отношений с США. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:06
2022-04-18T18:06
2022-04-18T18:06
в мире
сербия
сша
александр вучич
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БЕЛГРАД, 18 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с новым американским послом Кристофером Хиллом выразил надежду на развитие хороших отношений с США.Сербский лидер в понедельник принял нового главу американского диппредставительства."Двое собеседников отметили, что условие для прогресса Сербии и целого региона - сохранение мира и стабильности, и что в этом смысле поддержка США имеет исключительное значение", - сообщила администрация Вучича."Президент Вучич выразил надежду, что за время мандата посла Хилла и так уже хорошие отношения Сербии и США будут дополнительно развиты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220417/vuchich-1784013591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, сша, александр вучич
Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США
Президент Сербии Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США