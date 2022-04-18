https://ria.ru/20220418/serbiya-1784166559.html

Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США

Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США - РИА Новости, 18.04.2022

Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с новым американским послом Кристофером Хиллом выразил надежду на развитие хороших отношений с США. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:06

2022-04-18T18:06

2022-04-18T18:06

в мире

сербия

сша

александр вучич

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БЕЛГРАД, 18 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с новым американским послом Кристофером Хиллом выразил надежду на развитие хороших отношений с США.Сербский лидер в понедельник принял нового главу американского диппредставительства."Двое собеседников отметили, что условие для прогресса Сербии и целого региона - сохранение мира и стабильности, и что в этом смысле поддержка США имеет исключительное значение", - сообщила администрация Вучича."Президент Вучич выразил надежду, что за время мандата посла Хилла и так уже хорошие отношения Сербии и США будут дополнительно развиты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220417/vuchich-1784013591.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, сербия, сша, александр вучич