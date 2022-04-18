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Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США - РИА Новости, 18.04.2022
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Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США
Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США - РИА Новости, 18.04.2022
Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с новым американским послом Кристофером Хиллом выразил надежду на развитие хороших отношений с США. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:06
2022-04-18T18:06
в мире
сербия
сша
александр вучич
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БЕЛГРАД, 18 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с новым американским послом Кристофером Хиллом выразил надежду на развитие хороших отношений с США.Сербский лидер в понедельник принял нового главу американского диппредставительства."Двое собеседников отметили, что условие для прогресса Сербии и целого региона - сохранение мира и стабильности, и что в этом смысле поддержка США имеет исключительное значение", - сообщила администрация Вучича."Президент Вучич выразил надежду, что за время мандата посла Хилла и так уже хорошие отношения Сербии и США будут дополнительно развиты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220417/vuchich-1784013591.html
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в мире, сербия, сша, александр вучич
18:06 18.04.2022
 
Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США

Президент Сербии Вучич выразил надежду на развитие хороших отношений с США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с новым американским послом Кристофером Хиллом выразил надежду на развитие хороших отношений с США.
Сербский лидер в понедельник принял нового главу американского диппредставительства.
"Двое собеседников отметили, что условие для прогресса Сербии и целого региона - сохранение мира и стабильности, и что в этом смысле поддержка США имеет исключительное значение", - сообщила администрация Вучича.
"Президент Вучич выразил надежду, что за время мандата посла Хилла и так уже хорошие отношения Сербии и США будут дополнительно развиты", - говорится в сообщении.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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В миреСербияСШААлександр Вучич
 
 
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