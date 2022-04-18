00:31 18.04.2022 (обновлено: 12:19 18.04.2022)
Вучич упрекнул Запад из-за Косово
Президент Сербии Вучич упрекнул Запад в лицемерии в связи с поставками оружия в Косово
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink упрекнул Запад в лицемерии, потому что тот осудил покупку Белградом комплексов противовоздушной обороны FK-3 в Китае, при этом Великобритания поставляет противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты NLAW самопровозглашенной республике Косово.
Глава МВД Сербии Александр Вулин в воскресенье заявил, что поставки Великобританией самопровозглашенной республике Косово ПТРК Javelin и ПТУР NLAW являются недружественным шагом по отношению к Сербии и вооружением террористов. Ранее СМИ сообщили, что Лондон передал властям в Приштине Javelin и NLAW. По данным источников издания, уже переданы 50 единиц, ожидаются еще 20, запланировано и обучение косовских бойцов пользованию этими системами.
"Не забудьте, что техническое соглашение 1999 года в Куманово предполагает лишь одну военную силу в Косово — (контингент под эгидой НАТО) KFOR. Англичане не первые, кто их вооружает. Причем опасными ракетами, которые хорошо себя показали на Украине. Мы поняли сигнал. Вооружали их и американцы, турки обучали их пилотов на будущее. Поэтому мой вопрос им сегодня очень прост: действует ли еще резолюция 1244 Совбеза ООН?" — сказал Вучич.
Он подчеркнул, что при этом о поставках Сербии китайских ракетных комплексов ПВО FK-3 западные партнеры были своевременно оповещены и данный вид вооружений не находится в санкционных списках.
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"Мы с правовой точки зрения сталкиваемся с патологическим лицемерием со всех сторон. С гордостью могу сказать, что Сербия соблюдает международные принципы и мораль. А что касается оружия — хотите играть в эту игру? Единственное, что они делают, — поставляют оружие по всему миру. Мы покупаем защитные вооружения, про которые говорили, что это старое китайское барахло. А потом поняли, что не барахло, не старое и очень даже эффективное", — отметил президент Сербии.
Он также пригласил граждан 30 апреля на смотр на военном аэродроме Батайница под Белградом, чтобы увидеть "самые современные системы ПВО", среди которых назвал и ЗРПК "Панцирь-С1" и другие.
Министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай в субботу сообщил, что СБК "снабжались и снабжаются самым современным оружием и оборудованием".
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти в начале марта попросил НАТО о вступлении в альянс в свете операции России на Украине — по его словам, есть опасения, что конфликт перетечет на Западные Балканы. Он отметил, что Сербия, с одной стороны, не признает независимость Косово, а с другой — "большую часть оружия получила от России, большинство российских компаний имеют филиалы в Сербии".
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