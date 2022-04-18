https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html

Вучич упрекнул Запад из-за Косово

Вучич упрекнул Запад из-за Косово - РИА Новости, 18.04.2022

Вучич упрекнул Запад из-за Косово

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink упрекнул Запад в лицемерии, потому что тот осудил покупку Белградом комплексов противовоздушной обороны FK-3 в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T00:31

2022-04-18T00:31

2022-04-18T12:19

в мире

александр вулин

косово

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белград (город)

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БЕЛГРАД, 17 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink упрекнул Запад в лицемерии, потому что тот осудил покупку Белградом комплексов противовоздушной обороны FK-3 в Китае, при этом Великобритания поставляет противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты NLAW самопровозглашенной республике Косово.Глава МВД Сербии Александр Вулин в воскресенье заявил, что поставки Великобританией самопровозглашенной республике Косово ПТРК Javelin и ПТУР NLAW являются недружественным шагом по отношению к Сербии и вооружением террористов. Ранее СМИ сообщили, что Лондон передал властям в Приштине Javelin и NLAW. По данным источников издания, уже переданы 50 единиц, ожидаются еще 20, запланировано и обучение косовских бойцов пользованию этими системами.Он подчеркнул, что при этом о поставках Сербии китайских ракетных комплексов ПВО FK-3 западные партнеры были своевременно оповещены и данный вид вооружений не находится в санкционных списках."Мы с правовой точки зрения сталкиваемся с патологическим лицемерием со всех сторон. С гордостью могу сказать, что Сербия соблюдает международные принципы и мораль. А что касается оружия — хотите играть в эту игру? Единственное, что они делают, — поставляют оружие по всему миру. Мы покупаем защитные вооружения, про которые говорили, что это старое китайское барахло. А потом поняли, что не барахло, не старое и очень даже эффективное", — отметил президент Сербии.Он также пригласил граждан 30 апреля на смотр на военном аэродроме Батайница под Белградом, чтобы увидеть "самые современные системы ПВО", среди которых назвал и ЗРПК "Панцирь-С1" и другие.Министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай в субботу сообщил, что СБК "снабжались и снабжаются самым современным оружием и оборудованием".Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти в начале марта попросил НАТО о вступлении в альянс в свете операции России на Украине — по его словам, есть опасения, что конфликт перетечет на Западные Балканы. Он отметил, что Сербия, с одной стороны, не признает независимость Косово, а с другой — "большую часть оружия получила от России, большинство российских компаний имеют филиалы в Сербии".

https://ria.ru/20211227/kosovo-1765698022.html

https://ria.ru/20220220/kosovo-1773845290.html

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в мире, александр вулин, косово, сербия, нато, javelin (птрк), панцирь-с1, белград (город), великобритания