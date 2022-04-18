https://ria.ru/20220418/semya-1784196307.html

Путин подписал указ о награждении 26 семей орденом "Родительская слава"

Путин подписал указ о награждении 26 семей орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 18.04.2022

Путин подписал указ о награждении 26 семей орденом "Родительская слава"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "Родительская слава" 12 семей и медалью "Родительская слава" 14 семей, соответствующий... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T21:40

2022-04-18T21:40

2022-04-18T21:40

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "Родительская слава" 12 семей и медалью "Родительская слава" 14 семей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей наградить орденом "Родительская слава", - говорится в сообщении.Отмечается, что орден получили: семья Беляевых из Архангельской области, семья Богдановых из республики Крым, семья Курдесовых из Костромской области, семья Пестряковых из Республики Якутия, семья Пивкиных и семья Трубенковых из Республики Мордовия."За заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей наградить медалью ордена "Родительская слава", - говорится в сообщении.Кроме того, медалью награждены семья Ванеевых из Кировской области, семья Гордевич из Республики Карелия, семья Даниловых из Свердловской области, семья Порфирьевых из Чувашской республики, семья Свистуновых из Тюменской области, семья Хлонь из Хабаровского края и семья Эрхатуевых из Забайкальского края.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, владимир путин