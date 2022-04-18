https://ria.ru/20220418/sberbank-1784016799.html

Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян

Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян - РИА Новости, 18.04.2022

Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян

Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T03:36

2022-04-18T03:36

2022-04-18T11:53

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.Эта компания с примерно 50 различными официальными приложениями в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, пояснил он."Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных", — добавил зампред правления Сбербанка.Всего финорганизация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний, заключил Кузнецов.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/moshenniki-1775495360.html

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экономика, сбербанк россии, в мире, россия, украина