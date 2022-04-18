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Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян - РИА Новости, 18.04.2022
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Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян
Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян - РИА Новости, 18.04.2022
Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян
Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T03:36
2022-04-18T11:53
экономика
сбербанк россии
в мире
россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.Эта компания с примерно 50 различными официальными приложениями в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, пояснил он."Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных", — добавил зампред правления Сбербанка.Всего финорганизация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний, заключил Кузнецов.Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова &gt;&gt;
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экономика, сбербанк россии, в мире, россия, украина
03:36 18.04.2022 (обновлено: 11:53 18.04.2022)
 
Сбербанк остановил атаку с Украины на карты россиян

Сбербанк остановил массовую атаку с Украины с целью списания средств с карт россиян

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате
Пользователь использует банковскую карту Мир в банкомате - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений", — сказал Кузнецов.

Эта компания с примерно 50 различными официальными приложениями в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, пояснил он.
"Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных", — добавил зампред правления Сбербанка.
Всего финорганизация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний, заключил Кузнецов.
Читайте полный текст интервью Станислава Кузнецова >>
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