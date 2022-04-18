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Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций - РИА Новости, 19.04.2022
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Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций
Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций - РИА Новости, 19.04.2022
Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций
Госдепартамент пригрозил Китаю "серьезными последствиями" в случае поставок вооружений для России или помощи с обходом санкций. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-18T22:02
2022-04-19T09:21
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Госдепартамент пригрозил Китаю "серьезными последствиями" в случае поставок вооружений для России или помощи с обходом санкций."Если КНР будет работать над поставками оружия России, если она будет помогать России обходить санкции, то за этим последуют серьезные последствия не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров", — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс.Он добавил, что Вашингтон пристально следит за возможным китайским содействием России, но пока не зафиксировал передачи вооружений.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220417/soyuzniki-1783930531.html
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в мире, россия, китай, сша
22:02 18.04.2022 (обновлено: 09:21 19.04.2022)
 
Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций

Госдеп США пригрозил Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Госдепартамент пригрозил Китаю "серьезными последствиями" в случае поставок вооружений для России или помощи с обходом санкций.
"Если КНР будет работать над поставками оружия России, если она будет помогать России обходить санкции, то за этим последуют серьезные последствия не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров", — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
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Он добавил, что Вашингтон пристально следит за возможным китайским содействием России, но пока не зафиксировал передачи вооружений.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.
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