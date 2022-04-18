https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784197591.html
В Минфине США назвали условие для отмены санкций против России
В Минфине США назвали условие для отмены санкций против России - РИА Новости, 19.04.2022
В Минфине США назвали условие для отмены санкций против России
Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что антироссийские санкции будут отменены, если Москва изменит политику, ставшую причиной введения... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-18T21:56
2022-04-18T21:56
2022-04-19T09:18
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что антироссийские санкции будут отменены, если Москва изменит политику, ставшую причиной введения ограничительных мер."Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится", — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ.По его словам, подвергнутые санкциям акторы должны понимать, что цель ограничений — изменить поведение.
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784019578.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша
21:56 18.04.2022 (обновлено: 09:18 19.04.2022)
В Минфине США назвали условие для отмены санкций против России
Замминистра финансов США Адейемо заявил, что антироссийские санкции обратимы