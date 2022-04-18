https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784194301.html

В Минфине США заявили, что российский ВПК станет следующей целью санкций

В Минфине США заявили, что российский ВПК станет следующей целью санкций - РИА Новости, 19.04.2022

В Минфине США заявили, что российский ВПК станет следующей целью санкций

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций — военно-промышленный комплекс. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-18T21:16

2022-04-18T21:16

2022-04-19T09:17

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россия

сша

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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций — военно-промышленный комплекс."Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок", — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ.

https://ria.ru/20220417/soyuzniki-1783930531.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша