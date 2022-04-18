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В Минфине США заявили, что российский ВПК станет следующей целью санкций - РИА Новости, 19.04.2022
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В Минфине США заявили, что российский ВПК станет следующей целью санкций
В Минфине США заявили, что российский ВПК станет следующей целью санкций - РИА Новости, 19.04.2022
В Минфине США заявили, что российский ВПК станет следующей целью санкций
Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций — военно-промышленный комплекс. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-18T21:16
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в мире
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций — военно-промышленный комплекс."Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок", — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ.
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в мире, россия, сша
21:16 18.04.2022 (обновлено: 09:17 19.04.2022)
 
В Минфине США заявили, что российский ВПК станет следующей целью санкций

Замминистра финансов США Адейемо заявил, что российский ВПК станет следующей целью санкций

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций — военно-промышленный комплекс.
"Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок", — сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 01:55
Economist заявил об отказе союзников США поддержать санкции против России
 
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