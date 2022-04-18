https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784074992.html

В Кремле рассказали о подготовке ответных мер на санкции Запада

В Кремле рассказали о подготовке ответных мер на санкции Запада - РИА Новости, 18.04.2022

В Кремле рассказали о подготовке ответных мер на санкции Запада

Ответные меры РФ на санкции Запада формулируются и прорабатываются в правительстве, они будут соответствовать интересам России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:52

2022-04-18T12:52

2022-04-18T12:52

экономика

россия

дмитрий песков

санкции

сша

европа

евросоюз

украина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ответные меры РФ на санкции Запада формулируются и прорабатываются в правительстве, они будут соответствовать интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда. В любом случае мы неоднократно говорили, что ответные меры будут составляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать нашим собственным интересам", - сказал он, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится подготовка ответных мер на санкции в отношении России.Говоря о том, будет ли тема подниматься на совещании в понедельник, Песков ответил, что по его данным, этого не планировалось, если только она не будет кем-то поставлена на повестку дня.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

сша

европа

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, санкции, сша, европа, евросоюз, украина