https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784019578.html

В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций

В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций - РИА Новости, 18.04.2022

В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T07:18

2022-04-18T07:18

2022-04-18T07:18

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украина

япония

саммит g20

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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в "проведении работы" среди стран, не принявших санкций против России.Он отметил, что в повестке встречи много вопросов, в том числе и ситуация на Украине.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220417/sanktsii-1783932718.html

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россия, украина, япония, саммит g20, в мире