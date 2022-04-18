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В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций - РИА Новости, 18.04.2022
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В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций
В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций - РИА Новости, 18.04.2022
В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T07:18
2022-04-18T07:18
россия
украина
япония
саммит g20
в мире
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в "проведении работы" среди стран, не принявших санкций против России.Он отметил, что в повестке встречи много вопросов, в том числе и ситуация на Украине.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, украина, япония, саммит g20, в мире
07:18 18.04.2022
 
В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций

Глава минфина Японии будет "вести работу" среди членов G20, не принявших санкций против РФ

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на Токио
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в "проведении работы" среди стран, не принявших санкций против России.
Он отметил, что в повестке встречи много вопросов, в том числе и ситуация на Украине.
"Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против. Я считаю важным использовать (встречу G20), чтобы проводить работу среди таких стран", - сказал министр в ответ на требование депутатов обосновать свое отсутствие на заседаниях парламента из-за визита в США для участия в G20.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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