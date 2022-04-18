Путин отметил важность предоставления свободы частному бизнесу
Путин: правильно сделали, что не стали прибегать к ручному регулированию розничного рынка
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России правильно сделали, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию розничного рынка, предоставив вместо этого свободу частному бизнесу для поиска эффективных решений.
По его словам, после недолгого ажиотажа по ряду товаров розничный спрос пришел в норму, товарные запасы восстанавливаются.
"При этом отмечу, что мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих эффективных решений", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.
Президент отметил, что именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть и наличие необходимой продукции в магазинах.