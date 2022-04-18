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Путин отметил важность предоставления свободы частному бизнесу - РИА Новости, 18.04.2022
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Путин отметил важность предоставления свободы частному бизнесу
Путин отметил важность предоставления свободы частному бизнесу - РИА Новости, 18.04.2022
Путин отметил важность предоставления свободы частному бизнесу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России правильно сделали, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию розничного рынка,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:39
2022-04-18T15:39
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России правильно сделали, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию розничного рынка, предоставив вместо этого свободу частному бизнесу для поиска эффективных решений.По его словам, после недолгого ажиотажа по ряду товаров розничный спрос пришел в норму, товарные запасы восстанавливаются."При этом отмечу, что мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих эффективных решений", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Президент отметил, что именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть и наличие необходимой продукции в магазинах.
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экономика, владимир путин
15:39 18.04.2022
 
Путин отметил важность предоставления свободы частному бизнесу

Путин: правильно сделали, что не стали прибегать к ручному регулированию розничного рынка

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России правильно сделали, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию розничного рынка, предоставив вместо этого свободу частному бизнесу для поиска эффективных решений.
По его словам, после недолгого ажиотажа по ряду товаров розничный спрос пришел в норму, товарные запасы восстанавливаются.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
15:32
Путин попросил доложить правительство и ЦБ о мерах поддержки россиян
"При этом отмечу, что мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих эффективных решений", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.
Президент отметил, что именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть и наличие необходимой продукции в магазинах.
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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