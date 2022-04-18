https://ria.ru/20220418/rynok-1784128467.html

Путин отметил важность предоставления свободы частному бизнесу

Путин отметил важность предоставления свободы частному бизнесу - РИА Новости, 18.04.2022

Путин отметил важность предоставления свободы частному бизнесу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России правильно сделали, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию розничного рынка,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:39

2022-04-18T15:39

2022-04-18T15:39

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России правильно сделали, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию розничного рынка, предоставив вместо этого свободу частному бизнесу для поиска эффективных решений.По его словам, после недолгого ажиотажа по ряду товаров розничный спрос пришел в норму, товарные запасы восстанавливаются."При этом отмечу, что мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка, а вместо этого, напротив, предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих эффективных решений", - сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Президент отметил, что именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть и наличие необходимой продукции в магазинах.

https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784126477.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин