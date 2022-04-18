https://ria.ru/20220418/rynki-1784096387.html

Правительство займется развитием системы оптовых продовольственных рынков

Правительство займется развитием системы оптовых продовольственных рынков - РИА Новости, 18.04.2022

Правительство займется развитием системы оптовых продовольственных рынков

Российские власти планируют развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям продавать продукцию в крупных городах, заявил РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:01

2022-04-18T14:01

2022-04-18T15:44

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий григоренко

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские власти планируют развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям продавать продукцию в крупных городах, заявил глава правительства Михаил Мишустин."Концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин назвал увеличение выпуска и поставок качественных и доступных продуктов питания ключевой задачей в этом году.По словам премьера, появление оптовых рынков сделает сельхозпроизводителей ближе к покупателям."Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих, ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли", — добавил он.Мишустин отметил, что нужно подготовить изменения в законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты. Глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко совместно с Минпромторгом организовать и проконтролировать эту работу.

https://ria.ru/20210929/rynki-1752270456.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий григоренко, правительство рф, михаил мишустин