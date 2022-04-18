14:01 18.04.2022 (обновлено: 15:44 18.04.2022)
Правительство займется развитием системы оптовых продовольственных рынков
Мишустин заявил об утверждении концепции развития оптовых продовольственных рынков
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня в Москве
Продавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские власти планируют развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям продавать продукцию в крупных городах, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
"Концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
29 сентября 2021, 11:10В России утвердили концепцию развития оптовых продовольственных рынков
Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин назвал увеличение выпуска и поставок качественных и доступных продуктов питания ключевой задачей в этом году.
По словам премьера, появление оптовых рынков сделает сельхозпроизводителей ближе к покупателям.
"Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих, ведь помимо оптовых продаж там будут созданы условия и для розничной торговли", — добавил он.
Мишустин отметил, что нужно подготовить изменения в законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты. Глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко совместно с Минпромторгом организовать и проконтролировать эту работу.