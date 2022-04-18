https://ria.ru/20220418/rusofobiya-1784084628.html
Русофобия становится основой политики некоторых государств, заявили в МИД
Русофобия становится основой политики некоторых государств, заявили в МИД - РИА Новости, 18.04.2022
Русофобия становится основой политики некоторых государств, заявили в МИД
Русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств, заявил директор департамента МИД России по работе с... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:20
2022-04-18T13:20
2022-04-18T13:24
в мире
юнеско
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
день победы
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств, заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде."Русофобия, которая приняла такой характер, которого не было никогда в истории, уже становится не просто типичным проявлением шовинизма, но своего рода идеологией, на которой строится политика целого ряда государств", - сказал Нуризаде в ходе пресс-конференции, посвященной запуску международного гуманитарного проекта "За права соотечественников".По его словам, в настоящее время за границей проживает около 30 миллионов россиян, многим из которых сегодня нужна помощь."Отдельная тема для меня - политизация русского языка... последний пример, который меня поразил - это ЮНЕСКО, которая отложила рассмотрение вопроса об учреждении всемирного дня русского языка", - отметил Нуризаде. Он добавил, что принятие такого решения "деидеологизированной организацией" объяснить крайне сложно.Дипломат также сообщил о росте случаев вандализма в разных странах в отношении мест воинской славы накануне празднования Дня Победы.
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юнеско, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), день победы
13:20 18.04.2022 (обновлено: 13:24 18.04.2022)
Русофобия становится основой политики некоторых государств, заявили в МИД
Глава департамента МИД: русофобия становится основой политики некоторых государств
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств, заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде.
"Русофобия, которая приняла такой характер, которого не было никогда в истории, уже становится не просто типичным проявлением шовинизма, но своего рода идеологией, на которой строится политика целого ряда государств", - сказал Нуризаде в ходе пресс-конференции, посвященной запуску международного гуманитарного проекта "За права соотечественников".
По его словам, в настоящее время за границей проживает около 30 миллионов россиян, многим из которых сегодня нужна помощь.
"Отдельная тема для меня - политизация русского языка... последний пример, который меня поразил - это ЮНЕСКО
, которая отложила рассмотрение вопроса об учреждении всемирного дня русского языка", - отметил Нуризаде. Он добавил, что принятие такого решения "деидеологизированной организацией" объяснить крайне сложно.
Дипломат также сообщил о росте случаев вандализма в разных странах в отношении мест воинской славы накануне празднования Дня Победы.