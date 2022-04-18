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Эксперт объяснил, может ли рубль укрепляться бесконечно - РИА Новости, 18.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220418/rubl-1783929185.html
Эксперт объяснил, может ли рубль укрепляться бесконечно
Эксперт объяснил, может ли рубль укрепляться бесконечно - РИА Новости, 18.04.2022
Эксперт объяснил, может ли рубль укрепляться бесконечно
Несмотря на регуляторные меры, которые предпринимает Банк России для корректировки рубля, у механизма ценообразования курса есть свои законы, которые никто не... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T03:15
2022-04-18T12:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
роман блинов
рубль
доллар
ик “русс-инвест”
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Несмотря на регуляторные меры, которые предпринимает Банк России для корректировки рубля, у механизма ценообразования курса есть свои законы, которые никто не отменил, рассказал агентству “Прайм” старший аналитик ИК “РУСС-ИНВЕСТ” Роман Блинов.По его мнению, чересчур заигрываться с ценообразованием не стоит, даже принимая во внимание успешный опыт регулятора в этом вопросе. Не исключено, что в какой-то момент это возымеет обратный эффект.Поэтому, считает Блинов, рынку следует дать возможность самостоятельно отрегулировать курс. Если этот механизм убрать, возникнет вопрос — а насколько рыночен курс, который мы наблюдаем, заключил эксперт.
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экономика, россия, роман блинов, рубль, доллар, ик “русс-инвест”
03:15 18.04.2022 (обновлено: 12:21 18.04.2022)
 
Эксперт объяснил, может ли рубль укрепляться бесконечно

Аналитик Блинов: нацвалюта не станет укрепляться до уровня 50-60 рублей за один доллар

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Несмотря на регуляторные меры, которые предпринимает Банк России для корректировки рубля, у механизма ценообразования курса есть свои законы, которые никто не отменил, рассказал агентству “Прайм” старший аналитик ИК “РУСС-ИНВЕСТ” Роман Блинов.
“Я не считаю, что российский рубль будет и может укрепляться просто бесконечно <…> к уровням, например, 60 или 50 рублей за один американский доллар”, — подчеркнул он.
По его мнению, чересчур заигрываться с ценообразованием не стоит, даже принимая во внимание успешный опыт регулятора в этом вопросе. Не исключено, что в какой-то момент это возымеет обратный эффект.
Поэтому, считает Блинов, рынку следует дать возможность самостоятельно отрегулировать курс. Если этот механизм убрать, возникнет вопрос — а насколько рыночен курс, который мы наблюдаем, заключил эксперт.
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