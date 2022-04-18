https://ria.ru/20220418/rubl-1783929185.html

Эксперт объяснил, может ли рубль укрепляться бесконечно

Эксперт объяснил, может ли рубль укрепляться бесконечно - РИА Новости, 18.04.2022

Эксперт объяснил, может ли рубль укрепляться бесконечно

Несмотря на регуляторные меры, которые предпринимает Банк России для корректировки рубля, у механизма ценообразования курса есть свои законы, которые никто не... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T03:15

2022-04-18T03:15

2022-04-18T12:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

роман блинов

рубль

доллар

ик “русс-инвест”

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Несмотря на регуляторные меры, которые предпринимает Банк России для корректировки рубля, у механизма ценообразования курса есть свои законы, которые никто не отменил, рассказал агентству “Прайм” старший аналитик ИК “РУСС-ИНВЕСТ” Роман Блинов.По его мнению, чересчур заигрываться с ценообразованием не стоит, даже принимая во внимание успешный опыт регулятора в этом вопросе. Не исключено, что в какой-то момент это возымеет обратный эффект.Поэтому, считает Блинов, рынку следует дать возможность самостоятельно отрегулировать курс. Если этот механизм убрать, возникнет вопрос — а насколько рыночен курс, который мы наблюдаем, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220405/dollar-1781801301.html

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экономика, россия, роман блинов, рубль, доллар, ик “русс-инвест”