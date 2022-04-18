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Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем - РИА Новости, 18.04.2022
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Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем
Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем - РИА Новости, 18.04.2022
Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем
Россия слишком весомая держава, чтобы допустить ее сближение с Китаем, заявила кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T19:04
2022-04-18T19:04
в мире
россия
франция
марин ле пен
китай
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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Россия слишком весомая держава, чтобы допустить ее сближение с Китаем, заявила кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Я считаю, что Россия - великая держава. И я не хотела бы, чтобы она окончательно объединилась с Китаем… Как говорил Эммануэль Макрон, сближение России с Европой – важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны", - сказала Ле Пен в эфире France Bleu.По словам политика, необходимо всеми дипломатическими методами избежать сближения России с Китаем.Ранее кандидат в президенты Франции уже говорила, что в интересах Франции - "сделать так, чтобы Россия, самая большая страна в мире, не сблизилась с Китаем, самой многонаселенной страной мира".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, россия, франция, марин ле пен, китай
19:04 18.04.2022
 
Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем

Ле Пен назвала Россию великой державой и призвала не допустить ее сближения с Китаем

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Россия слишком весомая держава, чтобы допустить ее сближение с Китаем, заявила кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Я считаю, что Россия - великая держава. И я не хотела бы, чтобы она окончательно объединилась с Китаем… Как говорил Эммануэль Макрон, сближение России с Европой – важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны", - сказала Ле Пен в эфире France Bleu.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 20:39
Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским
По словам политика, необходимо всеми дипломатическими методами избежать сближения России с Китаем.
Ранее кандидат в президенты Франции уже говорила, что в интересах Франции - "сделать так, чтобы Россия, самая большая страна в мире, не сблизилась с Китаем, самой многонаселенной страной мира".
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Марин Ле Пен голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Энен-Бомон - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 09:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ле Пен отказалась называть события на Украине геноцидом
 
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