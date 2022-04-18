https://ria.ru/20220418/rossiya-1784176388.html

Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем

Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем - РИА Новости, 18.04.2022

Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем

Россия слишком весомая держава, чтобы допустить ее сближение с Китаем, заявила кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T19:04

2022-04-18T19:04

2022-04-18T19:04

в мире

россия

франция

марин ле пен

китай

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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Россия слишком весомая держава, чтобы допустить ее сближение с Китаем, заявила кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Я считаю, что Россия - великая держава. И я не хотела бы, чтобы она окончательно объединилась с Китаем… Как говорил Эммануэль Макрон, сближение России с Европой – важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны", - сказала Ле Пен в эфире France Bleu.По словам политика, необходимо всеми дипломатическими методами избежать сближения России с Китаем.Ранее кандидат в президенты Франции уже говорила, что в интересах Франции - "сделать так, чтобы Россия, самая большая страна в мире, не сблизилась с Китаем, самой многонаселенной страной мира".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220413/krym-1783410804.html

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франция

китай

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, франция, марин ле пен, китай