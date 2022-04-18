Ле Пен призвала не допустить сближения России с Китаем
Ле Пен назвала Россию великой державой и призвала не допустить ее сближения с Китаем
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Россия слишком весомая держава, чтобы допустить ее сближение с Китаем, заявила кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Я считаю, что Россия - великая держава. И я не хотела бы, чтобы она окончательно объединилась с Китаем… Как говорил Эммануэль Макрон, сближение России с Европой – важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны", - сказала Ле Пен в эфире France Bleu.
13 апреля, 20:39Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским
По словам политика, необходимо всеми дипломатическими методами избежать сближения России с Китаем.
Ранее кандидат в президенты Франции уже говорила, что в интересах Франции - "сделать так, чтобы Россия, самая большая страна в мире, не сблизилась с Китаем, самой многонаселенной страной мира".
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.