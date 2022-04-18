https://ria.ru/20220418/riteyler-1784059503.html
Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России
Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России - РИА Новости, 18.04.2022
Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России
Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил свою деятельность в 15 городах России в рамках оптимизации работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:56
2022-04-18T11:56
2022-04-18T12:03
экономика
аксай
арзамас
березовский
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил свою деятельность в 15 городах России в рамках оптимизации работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Самокат оптимизирует работу в новых условиях. Количество пользователей и операционные показатели в некоторых городах и районах не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому "Самокат" остановил там свою деятельность, а также сократил число курьеров-партнеров", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет про такие города, как Аксай, Арзамас, Березовский, Верхняя Пышма, Дмитров, Жуковский, Каменск-Уральский, Копейск, Краснокамск, Наро-Фоминск, Нахабино, Первоуральск, Салават, Сергиев Посад и район Челябинска - Западный.Компания подчеркнула, что при "закрытии района" курьерам-партнерам и остальным сотрудникам было предложено перейти в другой даркстор (складское помещение для формирования интернет-заказов), а при "закрытии города" - перейти на позиции в других городах. "Курьерам компаний-партнеров "Самоката", которым теперь недоступен привычный формат доставки, предоставили возможность попробовать себя на других позициях", - уточнила пресс-служба.Там подчеркнули, что онлайн-ретейлер не останавливает внутренние процессы, расширяет пул поставщиков, а также продолжает работу по подписанию новых контрактов с российскими и иностранными производителями, прорабатывая наиболее оптимальные логистические цепочки поставки импортных товаров.
https://ria.ru/20220331/magnit-1781038018.html
https://realty.ria.ru/20211117/dostavka-1759459021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аксай, арзамас, березовский, россия
11:56 18.04.2022 (обновлено: 12:03 18.04.2022)
Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России
Ретейлер "Самокат" в рамках оптимизации остановил свою деятельность в 15 городах России
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил свою деятельность в 15 городах России в рамках оптимизации работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Самокат оптимизирует работу в новых условиях. Количество пользователей и операционные показатели в некоторых городах и районах не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому "Самокат" остановил там свою деятельность, а также сократил число курьеров-партнеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет про такие города, как Аксай
, Арзамас
, Березовский
, Верхняя Пышма
, Дмитров
, Жуковский
, Каменск-Уральский
, Копейск
, Краснокамск
, Наро-Фоминск
, Нахабино
, Первоуральск
, Салават
, Сергиев Посад
и район Челябинска
- Западный.
Компания подчеркнула, что при "закрытии района" курьерам-партнерам и остальным сотрудникам было предложено перейти в другой даркстор (складское помещение для формирования интернет-заказов), а при "закрытии города" - перейти на позиции в других городах. "Курьерам компаний-партнеров "Самоката", которым теперь недоступен привычный формат доставки, предоставили возможность попробовать себя на других позициях", - уточнила пресс-служба.
Там подчеркнули, что онлайн-ретейлер не останавливает внутренние процессы, расширяет пул поставщиков, а также продолжает работу по подписанию новых контрактов с российскими и иностранными производителями, прорабатывая наиболее оптимальные логистические цепочки поставки импортных товаров.