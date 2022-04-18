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Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России - РИА Новости, 18.04.2022
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Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России
Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России - РИА Новости, 18.04.2022
Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России
Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил свою деятельность в 15 городах России в рамках оптимизации работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:56
2022-04-18T12:03
экономика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил свою деятельность в 15 городах России в рамках оптимизации работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Самокат оптимизирует работу в новых условиях. Количество пользователей и операционные показатели в некоторых городах и районах не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому "Самокат" остановил там свою деятельность, а также сократил число курьеров-партнеров", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет про такие города, как Аксай, Арзамас, Березовский, Верхняя Пышма, Дмитров, Жуковский, Каменск-Уральский, Копейск, Краснокамск, Наро-Фоминск, Нахабино, Первоуральск, Салават, Сергиев Посад и район Челябинска - Западный.Компания подчеркнула, что при "закрытии района" курьерам-партнерам и остальным сотрудникам было предложено перейти в другой даркстор (складское помещение для формирования интернет-заказов), а при "закрытии города" - перейти на позиции в других городах. "Курьерам компаний-партнеров "Самоката", которым теперь недоступен привычный формат доставки, предоставили возможность попробовать себя на других позициях", - уточнила пресс-служба.Там подчеркнули, что онлайн-ретейлер не останавливает внутренние процессы, расширяет пул поставщиков, а также продолжает работу по подписанию новых контрактов с российскими и иностранными производителями, прорабатывая наиболее оптимальные логистические цепочки поставки импортных товаров.
https://ria.ru/20220331/magnit-1781038018.html
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экономика, аксай, арзамас, березовский, россия
11:56 18.04.2022 (обновлено: 12:03 18.04.2022)
 
Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России

Ретейлер "Самокат" в рамках оптимизации остановил свою деятельность в 15 городах России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКурьеры службы доставки еды на одной из улиц Москвы
Курьеры службы доставки еды на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Курьеры службы доставки еды на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил свою деятельность в 15 городах России в рамках оптимизации работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Самокат оптимизирует работу в новых условиях. Количество пользователей и операционные показатели в некоторых городах и районах не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому "Самокат" остановил там свою деятельность, а также сократил число курьеров-партнеров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что речь идет про такие города, как Аксай, Арзамас, Березовский, Верхняя Пышма, Дмитров, Жуковский, Каменск-Уральский, Копейск, Краснокамск, Наро-Фоминск, Нахабино, Первоуральск, Салават, Сергиев Посад и район Челябинска - Западный.
Компания подчеркнула, что при "закрытии района" курьерам-партнерам и остальным сотрудникам было предложено перейти в другой даркстор (складское помещение для формирования интернет-заказов), а при "закрытии города" - перейти на позиции в других городах. "Курьерам компаний-партнеров "Самоката", которым теперь недоступен привычный формат доставки, предоставили возможность попробовать себя на других позициях", - уточнила пресс-служба.
Там подчеркнули, что онлайн-ретейлер не останавливает внутренние процессы, расширяет пул поставщиков, а также продолжает работу по подписанию новых контрактов с российскими и иностранными производителями, прорабатывая наиболее оптимальные логистические цепочки поставки импортных товаров.
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ЭкономикаАксайАрзамасБерезовскийРоссия
 
 
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