https://ria.ru/20220418/riteyler-1784059503.html

Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России

Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России - РИА Новости, 18.04.2022

Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил работу в 15 городах России

Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил свою деятельность в 15 городах России в рамках оптимизации работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:56

2022-04-18T11:56

2022-04-18T12:03

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Онлайн-ретейлер "Самокат" остановил свою деятельность в 15 городах России в рамках оптимизации работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Самокат оптимизирует работу в новых условиях. Количество пользователей и операционные показатели в некоторых городах и районах не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому "Самокат" остановил там свою деятельность, а также сократил число курьеров-партнеров", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет про такие города, как Аксай, Арзамас, Березовский, Верхняя Пышма, Дмитров, Жуковский, Каменск-Уральский, Копейск, Краснокамск, Наро-Фоминск, Нахабино, Первоуральск, Салават, Сергиев Посад и район Челябинска - Западный.Компания подчеркнула, что при "закрытии района" курьерам-партнерам и остальным сотрудникам было предложено перейти в другой даркстор (складское помещение для формирования интернет-заказов), а при "закрытии города" - перейти на позиции в других городах. "Курьерам компаний-партнеров "Самоката", которым теперь недоступен привычный формат доставки, предоставили возможность попробовать себя на других позициях", - уточнила пресс-служба.Там подчеркнули, что онлайн-ретейлер не останавливает внутренние процессы, расширяет пул поставщиков, а также продолжает работу по подписанию новых контрактов с российскими и иностранными производителями, прорабатывая наиболее оптимальные логистические цепочки поставки импортных товаров.

https://ria.ru/20220331/magnit-1781038018.html

https://realty.ria.ru/20211117/dostavka-1759459021.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, аксай, арзамас, березовский, россия