15:11 18.04.2022 (обновлено: 15:56 18.04.2022)
Путин провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом
Путин в телефонном разговоре проинформировал Аббаса о российской спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры двух государств обсудили Ближний Восток в контексте напряженности в Восточном Иерусалиме, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена проблематика ближневосточного урегулирования в контексте эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Выражена надежда, что это не перерастет в масштабное палестино-израильское противостояние. Подчеркнута важность перезапуска прямого диалога Палестины с Израилем, в частности, под эгидой "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.
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Также пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин проинформировал Махмуда Аббаса о спецоперации по защите Донбасса и о переговорах России и Украины.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.
"Владимир Путин проинформировал о ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и о переговорах между российскими и украинскими представителями", - говорится в сообщении.
Стороны также затронули вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-палестинских отношений.
"Президент России поздравил Махмуда Аббаса и весь палестинский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан", - добавляется в сообщении.
Условлено о продолжении контактов.
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