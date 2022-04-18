https://ria.ru/20220418/razgovor-1784120559.html

Путин провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом

Путин провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом - РИА Новости, 18.04.2022

Путин провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры двух государств обсудили Ближний Восток в контексте... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:11

2022-04-18T15:11

2022-04-18T15:56

в мире

владимир путин

махмуд аббас

палестина

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

восточный иерусалим

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры двух государств обсудили Ближний Восток в контексте напряженности в Восточном Иерусалиме, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена проблематика ближневосточного урегулирования в контексте эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Выражена надежда, что это не перерастет в масштабное палестино-израильское противостояние. Подчеркнута важность перезапуска прямого диалога Палестины с Израилем, в частности, под эгидой "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.Также пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин проинформировал Махмуда Аббаса о спецоперации по защите Донбасса и о переговорах России и Украины.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны."Владимир Путин проинформировал о ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и о переговорах между российскими и украинскими представителями", - говорится в сообщении.Стороны также затронули вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-палестинских отношений."Президент России поздравил Махмуда Аббаса и весь палестинский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан", - добавляется в сообщении.Условлено о продолжении контактов.

https://ria.ru/20211123/nezavisimost-1760370570.html

https://ria.ru/20211122/palestina-1760131329.html

палестина

донбасс

россия

восточный иерусалим

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, махмуд аббас, палестина, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, восточный иерусалим