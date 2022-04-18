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Путин провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом - РИА Новости, 18.04.2022
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Путин провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом
Путин провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом - РИА Новости, 18.04.2022
Путин провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры двух государств обсудили Ближний Восток в контексте... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:11
2022-04-18T15:56
в мире
владимир путин
махмуд аббас
палестина
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
восточный иерусалим
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры двух государств обсудили Ближний Восток в контексте напряженности в Восточном Иерусалиме, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена проблематика ближневосточного урегулирования в контексте эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Выражена надежда, что это не перерастет в масштабное палестино-израильское противостояние. Подчеркнута важность перезапуска прямого диалога Палестины с Израилем, в частности, под эгидой "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.Также пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин проинформировал Махмуда Аббаса о спецоперации по защите Донбасса и о переговорах России и Украины.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны."Владимир Путин проинформировал о ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и о переговорах между российскими и украинскими представителями", - говорится в сообщении.Стороны также затронули вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-палестинских отношений."Президент России поздравил Махмуда Аббаса и весь палестинский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан", - добавляется в сообщении.Условлено о продолжении контактов.
https://ria.ru/20211123/nezavisimost-1760370570.html
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в мире, владимир путин, махмуд аббас, палестина, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, восточный иерусалим
15:11 18.04.2022 (обновлено: 15:56 18.04.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с Махмудом Аббасом

Путин в телефонном разговоре проинформировал Аббаса о российской спецоперации на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры двух государств обсудили Ближний Восток в контексте напряженности в Восточном Иерусалиме, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена проблематика ближневосточного урегулирования в контексте эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Выражена надежда, что это не перерастет в масштабное палестино-израильское противостояние. Подчеркнута важность перезапуска прямого диалога Палестины с Израилем, в частности, под эгидой "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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Путин поздравил Аббаса с прошедшим Днем независимости Палестины
Также пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин проинформировал Махмуда Аббаса о спецоперации по защите Донбасса и о переговорах России и Украины.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.
"Владимир Путин проинформировал о ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и о переговорах между российскими и украинскими представителями", - говорится в сообщении.
Стороны также затронули вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-палестинских отношений.
"Президент России поздравил Махмуда Аббаса и весь палестинский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан", - добавляется в сообщении.
Условлено о продолжении контактов.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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В миреВладимир ПутинМахмуд АббасПалестинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВосточный Иерусалим
 
 
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