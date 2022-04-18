https://ria.ru/20220418/ranenye-1784111190.html

Депутат ГД рассказал о посещении в госпитале раненных на Украине военных

Депутат ГД рассказал о посещении в госпитале раненных на Украине военных - РИА Новости, 18.04.2022

Депутат ГД рассказал о посещении в госпитале раненных на Украине военных

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков, посетивший в военном госпитале Ростова-на-Дону российских военнослужащих, получивших ранения на Украине, рассказал, что не... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:47

2022-04-18T14:47

2022-04-18T14:47

обострение ситуации в днр и лнр

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сергей бурлаков

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Бурлаков, посетивший в военном госпитале Ростова-на-Дону российских военнослужащих, получивших ранения на Украине, рассказал, что не увидел ненависти или сожаления в глазах бойцов.Бурлаков пришел в госпиталь поддержать военных с серьезными ранениями и показать на своем примере, как бороться с шоковым состоянием. В армии депутат ГД попал в аварию, он лишился кистей рук и ног до колен. Позже он начал заниматься спортом - первым на планете пробежал марафон на протезах, стал 46-кратным чемпионом РФ по плаванию и легкой атлетике."Меня сильно обрадовало, что я не увидел в глазах бойцов ненависти и сожаления. По себе знаю, что самое главное в первое время после получения травмы - сохранить желание жить и развиваться", - приводит в сообщении пресс-служба депутата его слова.Бурлаков отметил, что получил много вопросов от бойцов, у которых ампутированы конечности. "Рассказал им перспективы дальнейшей жизни и какие им нужны протезы, составные части. Со многими договорился встретиться", - сказал он. Депутат добавил, что увидел перспективных ребят со спортивной точки зрения. "Если захотят, приложу максимум усилий, чтобы создать все условия для занятий спортом. Уверен, у них есть все шансы выигрывать чемпионаты России и международные соревнования", - отметил Бурлаков.Также, по его словам, военнослужащие задавали много вопросов, касающихся политической обстановки, поскольку долго находились без связи и интернета. "Некоторые недавно узнали, что принят закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий... Будем работать над тем, чтобы соцпакет постоянно увеличивался и пополнялся", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/zara-1783440104.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф, госдума рф, сергей бурлаков