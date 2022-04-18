https://ria.ru/20220418/raneniya-1784203111.html

Двадцать один мирный житель пострадал при обстрелах в Мариуполе и Донском

Двадцать один мирный житель пострадал при обстрелах в Мариуполе и Донском - РИА Новости, 18.04.2022

Двадцать один мирный житель пострадал при обстрелах в Мариуполе и Донском

Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что 21 человек, в том числе четверо детей, получили ранения в Мариуполе и Донском при обстрелах украинских войск. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T23:21

2022-04-18T23:21

2022-04-18T23:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

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сцкк

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что 21 человек, в том числе четверо детей, получили ранения в Мариуполе и Донском при обстрелах украинских войск."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 21 мирного жителя в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий республики", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в Мариуполе пострадал мальчик 2006 года рождения и девочка 2010-го. В населенном пункте Донское ранения получили мальчики 2008 и 2009 годов рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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украина

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, донской, сцкк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр