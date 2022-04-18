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Двадцать один мирный житель пострадал при обстрелах в Мариуполе и Донском - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/raneniya-1784203111.html
Двадцать один мирный житель пострадал при обстрелах в Мариуполе и Донском
Двадцать один мирный житель пострадал при обстрелах в Мариуполе и Донском - РИА Новости, 18.04.2022
Двадцать один мирный житель пострадал при обстрелах в Мариуполе и Донском
Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что 21 человек, в том числе четверо детей, получили ранения в Мариуполе и Донском при обстрелах украинских войск. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:21
2022-04-18T23:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донской
сцкк
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что 21 человек, в том числе четверо детей, получили ранения в Мариуполе и Донском при обстрелах украинских войск."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 21 мирного жителя в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий республики", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в Мариуполе пострадал мальчик 2006 года рождения и девочка 2010-го. В населенном пункте Донское ранения получили мальчики 2008 и 2009 годов рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
мариуполь
донской
украина
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в мире, мариуполь, донской, сцкк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
23:21 18.04.2022
 
Двадцать один мирный житель пострадал при обстрелах в Мариуполе и Донском

ДНР в СЦКК: 21 мирный житель пострадал при обстрелах со стороны ВСУ в Мариуполе и Донском

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что 21 человек, в том числе четверо детей, получили ранения в Мариуполе и Донском при обстрелах украинских войск.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 21 мирного жителя в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий республики", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что в Мариуполе пострадал мальчик 2006 года рождения и девочка 2010-го. В населенном пункте Донское ранения получили мальчики 2008 и 2009 годов рождения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонскойСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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