https://ria.ru/20220418/rak-1784018798.html

В России разрабатывают цифровой алгоритм выявления рака легких

В России разрабатывают цифровой алгоритм выявления рака легких - РИА Новости, 18.04.2022

В России разрабатывают цифровой алгоритм выявления рака легких

Ученые Сеченовского университета разрабатывают цифровой алгоритм обнаружения узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии с... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T06:46

2022-04-18T06:46

2022-04-18T14:02

наука

первый мгму имени сеченова

россия

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МОСКВА, 18 апр —РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разрабатывают цифровой алгоритм обнаружения узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии с применением искусственного интеллекта. Это позволит исключить человеческий фактор при анализе данных и диагностировать рак легких на более ранних стадиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Этим занимаются специалисты Института персонализированной онкологии НЦМУ "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение". Они уже добились того, что искусственный интеллект распознает на томограмме подозрительные в отношении рака легких участки и дополнительно их подсвечивает. Предполагается, что в дальнейшем технология будет способна не только обнаруживать рак, но и давать оценку опухолевой ткани и помогать в определении оптимального лечения."Объем информации, который приходится обрабатывать врачу-рентгенологу во время работы, — огромен. К сожалению, к концу трудового дня "глаз замыливается". Это может повлиять на увеличение вероятности пропуска или неадекватной оценки изображения. Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в виде "компьютерного зрения" и нейросетей поможет врачам не упустить случаи, требующие особенного внимания", — сказала директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.Над созданием цифрового алгоритма вместе с группой экспертов работает заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии, академик РАН Сергей Терновой. По его словам, искусственный интеллект хорошо обучается, поскольку учителями выступают лучшие специалисты университета и страны в области компьютерной томографии.

https://ria.ru/20220415/rak-1783830805.html

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первый мгму имени сеченова, россия