06:46 18.04.2022 (обновлено: 14:02 18.04.2022)
В России разрабатывают цифровой алгоритм выявления рака легких
Ученые Сеченовского университета разрабатывают цифровой алгоритм выявления рака легких
Снимок легких. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр —РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разрабатывают цифровой алгоритм обнаружения узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии с применением искусственного интеллекта. Это позволит исключить человеческий фактор при анализе данных и диагностировать рак легких на более ранних стадиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Этим занимаются специалисты Института персонализированной онкологии НЦМУ "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение". Они уже добились того, что искусственный интеллект распознает на томограмме подозрительные в отношении рака легких участки и дополнительно их подсвечивает. Предполагается, что в дальнейшем технология будет способна не только обнаруживать рак, но и давать оценку опухолевой ткани и помогать в определении оптимального лечения.
"Объем информации, который приходится обрабатывать врачу-рентгенологу во время работы, — огромен. К сожалению, к концу трудового дня "глаз замыливается". Это может повлиять на увеличение вероятности пропуска или неадекватной оценки изображения. Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в виде "компьютерного зрения" и нейросетей поможет врачам не упустить случаи, требующие особенного внимания", — сказала директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.
Над созданием цифрового алгоритма вместе с группой экспертов работает заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии, академик РАН Сергей Терновой. По его словам, искусственный интеллект хорошо обучается, поскольку учителями выступают лучшие специалисты университета и страны в области компьютерной томографии.
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