https://ria.ru/20220418/pvo-1784035717.html

Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников

Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников - РИА Новости, 18.04.2022

Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников

Средства противовоздушной обороны ВКС России сбили три украинских самолета и более десяти беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:18

2022-04-18T10:18

2022-04-18T12:15

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны ВКС России сбили три украинских самолета и более десяти беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, удалось перехватить десять крупнокалиберных реактивных снарядов, которые ВСУ выпустили по населенному пункту Чернобаевка.Также российские подразделения ударами высокоточных ракет наземного базирования "Искандер" уничтожили четыре склада вооружения и техники.Российская артиллерия за минувшую ночь нанесла удары по 315 объектам украинских войск, поразив 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс "ОСА-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/samolety-1783995480.html

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, миг-29, су-25