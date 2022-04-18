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Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/pvo-1784035717.html
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников - РИА Новости, 18.04.2022
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников
Средства противовоздушной обороны ВКС России сбили три украинских самолета и более десяти беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:18
2022-04-18T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны ВКС России сбили три украинских самолета и более десяти беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, удалось перехватить десять крупнокалиберных реактивных снарядов, которые ВСУ выпустили по населенному пункту Чернобаевка.Также российские подразделения ударами высокоточных ракет наземного базирования "Искандер" уничтожили четыре склада вооружения и техники.Российская артиллерия за минувшую ночь нанесла удары по 315 объектам украинских войск, поразив 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс "ОСА-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/samolety-1783995480.html
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, миг-29, су-25
10:18 18.04.2022 (обновлено: 12:15 18.04.2022)
 
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников

Минобороны России сообщило о двух МиГ-29 и одном Су-25, сбитых системами ПВО ВКС

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ"
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ"
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны ВКС России сбили три украинских самолета и более десяти беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное", — уточнил на брифинге генерал-майор.
Кроме того, удалось перехватить десять крупнокалиберных реактивных снарядов, которые ВСУ выпустили по населенному пункту Чернобаевка.
Также российские подразделения ударами высокоточных ракет наземного базирования "Искандер" уничтожили четыре склада вооружения и техники.
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Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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