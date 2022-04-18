https://ria.ru/20220418/puteshestviya-1784131026.html
Названы европейские страны, снявшие ковидные ограничения на въезд россиян
Названы европейские страны, снявшие ковидные ограничения на въезд россиян - РИА Новости, 18.04.2022
Названы европейские страны, снявшие ковидные ограничения на въезд россиян
Ряд европейских государств отменили ограничения на въезд для путешественников из третьих стран, в число которых входят и россияне, сообщает "Турпром". РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:54
2022-04-18T16:54
2022-04-18T16:54
туризм
туризм
новости - туризм
венгрия
дания
ирландия
воз
сертификат о вакцинации
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ряд европейских государств отменили ограничения на въезд для путешественников из третьих стран, в число которых входят и россияне, сообщает "Турпром".По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в числе таких — Венгрия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Швеция.Туристы могут въезжать туда вне зависимости от статуса вакцинации: не нужен прививочный сертификат и результаты тестов. Но россиянам понадобится открытый шенген, а многие страны закрыли консульства в РФ и не выдают его не нашим согражданам.Снятие ограничений — результат улучшения ситуации с COVID-19 на континенте. Список открытых государств может быть увеличен. Так, Греция готовится снять ограничения на въезд для путешественников из третьих стран 2 мая — к началу пляжного сезона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Названы европейские страны, снявшие ковидные ограничения на въезд россиян
Одиннадцать европейских стран отменяют ковидные ограничения для иностранных туристов