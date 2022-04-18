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Названы европейские страны, снявшие ковидные ограничения на въезд россиян - РИА Новости, 18.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220418/puteshestviya-1784131026.html
Названы европейские страны, снявшие ковидные ограничения на въезд россиян
Названы европейские страны, снявшие ковидные ограничения на въезд россиян - РИА Новости, 18.04.2022
Названы европейские страны, снявшие ковидные ограничения на въезд россиян
Ряд европейских государств отменили ограничения на въезд для путешественников из третьих стран, в число которых входят и россияне, сообщает "Турпром". РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:54
2022-04-18T16:54
туризм
туризм
новости - туризм
венгрия
дания
ирландия
воз
сертификат о вакцинации
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ряд европейских государств отменили ограничения на въезд для путешественников из третьих стран, в число которых входят и россияне, сообщает "Турпром".По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в числе таких — Венгрия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Швеция.Туристы могут въезжать туда вне зависимости от статуса вакцинации: не нужен прививочный сертификат и результаты тестов. Но россиянам понадобится открытый шенген, а многие страны закрыли консульства в РФ и не выдают его не нашим согражданам.Снятие ограничений — результат улучшения ситуации с COVID-19 на континенте. Список открытых государств может быть увеличен. Так, Греция готовится снять ограничения на въезд для путешественников из третьих стран 2 мая — к началу пляжного сезона.
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туризм, новости - туризм, венгрия, дания, ирландия, воз, сертификат о вакцинации, коронавирус covid-19, греция, исландия, швеция, латвия, словения, румыния, польша, норвегия
16:54 18.04.2022
 
Названы европейские страны, снявшие ковидные ограничения на въезд россиян

Одиннадцать европейских стран отменяют ковидные ограничения для иностранных туристов

© Pixabay / ivabalkТройной мост в Любляне
Тройной мост в Любляне - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Pixabay / ivabalk
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ряд европейских государств отменили ограничения на въезд для путешественников из третьих стран, в число которых входят и россияне, сообщает "Турпром".
По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в числе таких — Венгрия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Швеция.
Туристы могут въезжать туда вне зависимости от статуса вакцинации: не нужен прививочный сертификат и результаты тестов. Но россиянам понадобится открытый шенген, а многие страны закрыли консульства в РФ и не выдают его не нашим согражданам.
Снятие ограничений — результат улучшения ситуации с COVID-19 на континенте. Список открытых государств может быть увеличен. Так, Греция готовится снять ограничения на въезд для путешественников из третьих стран 2 мая — к началу пляжного сезона.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмВенгрияДанияИрландияВОЗСертификат о вакцинацииКоронавирус COVID-19ГрецияИсландияШвецияЛатвияСловенияРумынияПольшаНорвегия
 
 
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