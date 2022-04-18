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Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в Москве - РИА Новости, 19.04.2022
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Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в Москве
Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в Москве - РИА Новости, 19.04.2022
Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в Москве
Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в заказнике "Лианозовский" и Битцевском лесу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-18T13:51
2022-04-19T13:30
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москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в заказнике "Лианозовский" и Битцевском лесу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в заказнике "Лианозовский" и Битцевском лесу. Этот хищник размером меньше вороны. Питается в основном мелкими птицами, например, синицами и воробьями, но может напасть и на более крупных дроздов и даже голубей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Москве ястреб-перепелятник ведет оседлый образ жизни и в течение нескольких лет использует одни и те же гнезда в кронах деревьев. С появлением птенцов пернатые ведут себя довольно агрессивно, иногда могут атаковать человека, который слишком близко подошел к гнезду.Ястреб-перепелятник занесен в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.
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москва
13:51 18.04.2022 (обновлено: 13:30 19.04.2022)
 

Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в Москве

© Фото : сотрудник ГПБУ "Мосприрода" Алексей СтефановЯстреб-перепелятник, занесенный в Красную книгу Москвы
Ястреб-перепелятник, занесенный в Красную книгу Москвы - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : сотрудник ГПБУ "Мосприрода" Алексей Стефанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в заказнике "Лианозовский" и Битцевском лесу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в заказнике "Лианозовский" и Битцевском лесу. Этот хищник размером меньше вороны. Питается в основном мелкими птицами, например, синицами и воробьями, но может напасть и на более крупных дроздов и даже голубей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Москве ястреб-перепелятник ведет оседлый образ жизни и в течение нескольких лет использует одни и те же гнезда в кронах деревьев. С появлением птенцов пернатые ведут себя довольно агрессивно, иногда могут атаковать человека, который слишком близко подошел к гнезду.
Ястреб-перепелятник занесен в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.
 
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