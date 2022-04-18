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Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в Москве
Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в Москве - РИА Новости, 19.04.2022
Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в Москве
Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в заказнике "Лианозовский" и Битцевском лесу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-18T13:51
2022-04-18T13:51
2022-04-19T13:30
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в заказнике "Лианозовский" и Битцевском лесу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в заказнике "Лианозовский" и Битцевском лесу. Этот хищник размером меньше вороны. Питается в основном мелкими птицами, например, синицами и воробьями, но может напасть и на более крупных дроздов и даже голубей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Москве ястреб-перепелятник ведет оседлый образ жизни и в течение нескольких лет использует одни и те же гнезда в кронах деревьев. С появлением птенцов пернатые ведут себя довольно агрессивно, иногда могут атаковать человека, который слишком близко подошел к гнезду.Ястреб-перепелятник занесен в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в заказнике "Лианозовский" и Битцевском лесу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Краснокнижного ястреба-перепелятника заметили в заказнике "Лианозовский" и Битцевском лесу. Этот хищник размером меньше вороны. Питается в основном мелкими птицами, например, синицами и воробьями, но может напасть и на более крупных дроздов и даже голубей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве
ястреб-перепелятник ведет оседлый образ жизни и в течение нескольких лет использует одни и те же гнезда в кронах деревьев. С появлением птенцов пернатые ведут себя довольно агрессивно, иногда могут атаковать человека, который слишком близко подошел к гнезду.
Ястреб-перепелятник занесен в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.