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На Алтае создадут кластер по подготовке кадров для легкой промышленности - РИА Новости, 18.04.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20220418/promyshlennost-1784076737.html
На Алтае создадут кластер по подготовке кадров для легкой промышленности
На Алтае создадут кластер по подготовке кадров для легкой промышленности - РИА Новости, 18.04.2022
На Алтае создадут кластер по подготовке кадров для легкой промышленности
Кластер по подготовке кадров для легкой промышленности создадут в Алтайском крае в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:57
2022-04-18T12:57
алтайский край
алтайский край
промышленность
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БАРНАУЛ, 18 апр - РИА Новости. Кластер по подготовке кадров для легкой промышленности создадут в Алтайском крае в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба регионального правительства."В Алтайском крае будет создан образовательно-производственный кластер по подготовке кадров для легкой промышленности. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" будет заключено партнерское соглашение между министерством образования и науки Алтайского края, министерством промышленности и энергетики региона и компанией "БТК групп", - говорится в сообщении.На реализацию соглашения направят 130 миллионов рублей, из федерального бюджета поступит 100 миллионов, 10 миллионов – из краевого бюджета и 20 миллионов рублей выделит компания "БТК групп", которая в этом проекте выступает работодателем."Средства будут направлены на подготовку учебно-производственных площадок в учреждениях среднего профессионального образования Алтайского края, в том числе на приобретение современного производственного оборудования. На первом этапе проекта планируется подготовить 75 швей для работы на предприятии", - уточняет пресс-служба.Федеральный проект "Профессионалитет" содержит три ключевые инициативы. Первая – интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров. Вторая – внедрение новых образовательных программ (профессионалитет), предусматривающих в том числе оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх лет для более технологичных. Третья задача федерального проекта – воссоздание государственной системы подготовки педагогических кадров для среднего профессионального образования.
https://ria.ru/20220414/altay-1783473352.html
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алтайский край, промышленность
12:57 18.04.2022
 
На Алтае создадут кластер по подготовке кадров для легкой промышленности

Кластер по подготовке кадров для легкой промышленности создадут на Алтае

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница в швейном цехе
Работница в швейном цехе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница в швейном цехе
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БАРНАУЛ, 18 апр - РИА Новости. Кластер по подготовке кадров для легкой промышленности создадут в Алтайском крае в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Алтайском крае будет создан образовательно-производственный кластер по подготовке кадров для легкой промышленности. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" будет заключено партнерское соглашение между министерством образования и науки Алтайского края, министерством промышленности и энергетики региона и компанией "БТК групп", - говорится в сообщении.
На реализацию соглашения направят 130 миллионов рублей, из федерального бюджета поступит 100 миллионов, 10 миллионов – из краевого бюджета и 20 миллионов рублей выделит компания "БТК групп", которая в этом проекте выступает работодателем.
"Средства будут направлены на подготовку учебно-производственных площадок в учреждениях среднего профессионального образования Алтайского края, в том числе на приобретение современного производственного оборудования. На первом этапе проекта планируется подготовить 75 швей для работы на предприятии", - уточняет пресс-служба.
Федеральный проект "Профессионалитет" содержит три ключевые инициативы. Первая – интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров. Вторая – внедрение новых образовательных программ (профессионалитет), предусматривающих в том числе оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх лет для более технологичных. Третья задача федерального проекта – воссоздание государственной системы подготовки педагогических кадров для среднего профессионального образования.
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