https://ria.ru/20220418/promyshlennost-1784076737.html
На Алтае создадут кластер по подготовке кадров для легкой промышленности
На Алтае создадут кластер по подготовке кадров для легкой промышленности - РИА Новости, 18.04.2022
На Алтае создадут кластер по подготовке кадров для легкой промышленности
Кластер по подготовке кадров для легкой промышленности создадут в Алтайском крае в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:57
2022-04-18T12:57
2022-04-18T12:57
алтайский край
алтайский край
промышленность
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БАРНАУЛ, 18 апр - РИА Новости. Кластер по подготовке кадров для легкой промышленности создадут в Алтайском крае в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс-служба регионального правительства."В Алтайском крае будет создан образовательно-производственный кластер по подготовке кадров для легкой промышленности. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" будет заключено партнерское соглашение между министерством образования и науки Алтайского края, министерством промышленности и энергетики региона и компанией "БТК групп", - говорится в сообщении.На реализацию соглашения направят 130 миллионов рублей, из федерального бюджета поступит 100 миллионов, 10 миллионов – из краевого бюджета и 20 миллионов рублей выделит компания "БТК групп", которая в этом проекте выступает работодателем."Средства будут направлены на подготовку учебно-производственных площадок в учреждениях среднего профессионального образования Алтайского края, в том числе на приобретение современного производственного оборудования. На первом этапе проекта планируется подготовить 75 швей для работы на предприятии", - уточняет пресс-служба.Федеральный проект "Профессионалитет" содержит три ключевые инициативы. Первая – интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров. Вторая – внедрение новых образовательных программ (профессионалитет), предусматривающих в том числе оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх лет для более технологичных. Третья задача федерального проекта – воссоздание государственной системы подготовки педагогических кадров для среднего профессионального образования.
https://ria.ru/20220414/altay-1783473352.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, промышленность
На Алтае создадут кластер по подготовке кадров для легкой промышленности
Кластер по подготовке кадров для легкой промышленности создадут на Алтае
БАРНАУЛ, 18 апр - РИА Новости.
Кластер по подготовке кадров для легкой промышленности создадут в Алтайском крае в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает
пресс-служба регионального правительства.
"В Алтайском крае
будет создан образовательно-производственный кластер по подготовке кадров для легкой промышленности. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" будет заключено партнерское соглашение между министерством образования и науки Алтайского края, министерством промышленности и энергетики региона и компанией "БТК групп", - говорится в сообщении.
На реализацию соглашения направят 130 миллионов рублей, из федерального бюджета поступит 100 миллионов, 10 миллионов – из краевого бюджета и 20 миллионов рублей выделит компания "БТК групп", которая в этом проекте выступает работодателем.
"Средства будут направлены на подготовку учебно-производственных площадок в учреждениях среднего профессионального образования Алтайского края, в том числе на приобретение современного производственного оборудования. На первом этапе проекта планируется подготовить 75 швей для работы на предприятии", - уточняет пресс-служба.
Федеральный проект "Профессионалитет" содержит три ключевые инициативы. Первая – интеграция колледжей и предприятий реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров. Вторая – внедрение новых образовательных программ (профессионалитет), предусматривающих в том числе оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трёх лет для более технологичных. Третья задача федерального проекта – воссоздание государственной системы подготовки педагогических кадров для среднего профессионального образования.