https://ria.ru/20220418/prodlenka-1784027151.html
ГД приступила к рассмотрению проекта о регулировании "продленок" в школах
ГД приступила к рассмотрению проекта о регулировании "продленок" в школах - РИА Новости, 18.04.2022
ГД приступила к рассмотрению проекта о регулировании "продленок" в школах
Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о регулировании работы групп продленного дня в начальной школе, они станут частью образовательного процесса,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:21
2022-04-18T09:21
2022-04-18T09:21
общество
госдума рф
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о регулировании работы групп продленного дня в начальной школе, они станут частью образовательного процесса, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин."Группы продленного дня станут частью образовательного процесса... Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продленки, внесенного депутатами, за что им спасибо", - написал Володин в своём Telegram-канале.Парламентарий напомнил, что, по законопроекту, решение об открытии групп будет приниматься образовательной организацией с учетом мнения родителей, также наряду с присмотром и уходом за детьми должны будут осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия, что станет частью образовательного процесса."Для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня", - добавил он.По его словам, сегодня "продленка" есть только в трети школ, поэтому важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продленного дня в школах.Володин напомнил, что 13 февраля в своем Telegram-канале он запустил опрос о необходимости единых стандартов работы групп продленного дня в начальной школе. Он отметил, что в итоге 72% пользователей мессенджера проголосовали за то, чтобы данная норма появилась в федеральном законодательстве. "Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом", - уточнил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20220204/shkola-1771001826.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, вячеслав володин
ГД приступила к рассмотрению проекта о регулировании "продленок" в школах
Володин: ГД приступила к рассмотрению проекта о регулировании работы "продленок" в школах
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о регулировании работы групп продленного дня в начальной школе, они станут частью образовательного процесса, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Группы продленного дня станут частью образовательного процесса... Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продленки, внесенного депутатами, за что им спасибо", - написал Володин в своём Telegram-канале.
Парламентарий напомнил, что, по законопроекту, решение об открытии групп будет приниматься образовательной организацией с учетом мнения родителей, также наряду с присмотром и уходом за детьми должны будут осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия, что станет частью образовательного процесса.
"Для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня", - добавил он.
По его словам, сегодня "продленка" есть только в трети школ, поэтому важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продленного дня в школах.
Володин напомнил, что 13 февраля в своем Telegram-канале он запустил опрос о необходимости единых стандартов работы групп продленного дня в начальной школе. Он отметил, что в итоге 72% пользователей мессенджера проголосовали за то, чтобы данная норма появилась в федеральном законодательстве. "Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом", - уточнил спикер Госдумы
.