https://ria.ru/20220418/prodlenka-1784027151.html

ГД приступила к рассмотрению проекта о регулировании "продленок" в школах

ГД приступила к рассмотрению проекта о регулировании "продленок" в школах - РИА Новости, 18.04.2022

ГД приступила к рассмотрению проекта о регулировании "продленок" в школах

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о регулировании работы групп продленного дня в начальной школе, они станут частью образовательного процесса,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:21

2022-04-18T09:21

2022-04-18T09:21

общество

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о регулировании работы групп продленного дня в начальной школе, они станут частью образовательного процесса, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин."Группы продленного дня станут частью образовательного процесса... Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продленки, внесенного депутатами, за что им спасибо", - написал Володин в своём Telegram-канале.Парламентарий напомнил, что, по законопроекту, решение об открытии групп будет приниматься образовательной организацией с учетом мнения родителей, также наряду с присмотром и уходом за детьми должны будут осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия, что станет частью образовательного процесса."Для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня", - добавил он.По его словам, сегодня "продленка" есть только в трети школ, поэтому важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продленного дня в школах.Володин напомнил, что 13 февраля в своем Telegram-канале он запустил опрос о необходимости единых стандартов работы групп продленного дня в начальной школе. Он отметил, что в итоге 72% пользователей мессенджера проголосовали за то, чтобы данная норма появилась в федеральном законодательстве. "Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом", - уточнил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20220204/shkola-1771001826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, вячеслав володин