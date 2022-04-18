https://ria.ru/20220418/prodazhi-1784090740.html

Эксперт предупредила о сокращении продаж йогуртов, творога и сыра в России

Эксперт предупредила о сокращении продаж йогуртов, творога и сыра в России - РИА Новости, 18.04.2022

Эксперт предупредила о сокращении продаж йогуртов, творога и сыра в России

Продажи йогуртов, масла, творога, сметаны и сыра в текущем году сократятся на фоне падения доходов населения, поделилась мнением с РИА Новости коммерческий... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:42

2022-04-18T13:42

2022-04-18T13:42

россия

экономика

продукты

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Продажи йогуртов, масла, творога, сметаны и сыра в текущем году сократятся на фоне падения доходов населения, поделилась мнением с РИА Новости коммерческий директор одного из крупнейших агропромышленных холдингов Поволжья "Белая Долина" Альбина Искакова."В 2022 году в связи с геополитической ситуацией, высоким уровнем инфляции и ростом безработицы вероятно падение продаж на молочном рынке в целом. В первую очередь, падение покажут более дорогие категории не первой необходимости - творожно-десертная группа и йогурты, во вторую - масло, творог, сметана и сыры", - отметила Искакова.По оценке эксперта, вне зависимости от категории произойдет переориентация спроса на низкий ценовой сегмент - особенно в регионах, где потребитель "исторически более чувствителен к ценам на продукты питания". При этом, именно сливки и сыры показали рост в 2021 году (на 8,4% и 2,4% соответственно), хотя динамика продаж молочных продуктов в сетевом канале за прошлый год составила -0,1%, подсчитали в исследовательской компании NTech.Искакова отметила, что сокращению потребления молочных продуктов также будет способствовать ощутимый рост цен на них из-за аномального увеличения стоимости сырья, упаковки, оборудования и комплектующих. В этом году будет расти потребление молока в пленке, творога во флоупаке и продукции с заменителями молочного жира, уточнила она.При этом, ухудшение рентабельности молочного производства приведет к продолжению консолидации в отрасли. Так, к концу 2022 года уровень консолидации может достигнуть отметки в 55-60%, хотя в 2021 году, по данным NTech, на долю первых топ-10 производителей приходилось 53% продаж в сетевом канале. "Крупные игроки будут поглощать средние и небольшие производства в регионах, так называемую вторую и третью лигу игроков", - заключила Искакова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/myaso-1783510410.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, продукты