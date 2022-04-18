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ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн - РИА Новости, 18.04.2022
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ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн
ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн - РИА Новости, 18.04.2022
ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн
ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:18
2022-04-18T14:18
втб
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн, сообщила пресс-служба банка."Пользователи ВТБ Онлайн активно переходят на интернет-версию ВТБ Онлайн, поэтому наша основная задача сейчас – сделать ее столь же функциональной. Мы в любом случае планировали провести эти изменения в течение года, но сейчас работаем над ними в ускоренном режиме. В результате за короткий срок в новой версии появилось более 35 улучшений: от изменения дизайна до совершенствования микросервисной архитектуры. Одно из основных – это внедрение нижнего меню в мобильной версии интернет-банка, которое позволит вам быстро перейти в наиболее популярные разделы, например, "Платежи", "История", "Услуги" или обратиться к чат-боту. Визуально это уже – полноценное мобильное приложение, но мы работаем и над улучшением его доступности, надежности и безопасности, чтобы обеспечить бесперебойную работу для 3 миллионов пользователей интернет-банка", – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.В новой версии интернет-банка появились напоминания о предстоящем платеже или задолженности по всем видам кредитов. Процесс подачи заявления на досрочное погашение всех видов кредитов стал проще. Добавилась возможность дооформления незаконченной заявки по ОСАГО. Также появилась возможность оформить онлайн налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов за 2021 год. Сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ существенно упростить и ускорить получение налоговых вычетов без оформления бумажных документов и посещения отделений банка и налоговой службы.Пользователи интернет-банка ВТБ Онлайн могут совершать все ежедневные финансовые операции: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку, вклады, накопительные счета и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат.Аудитория web-версии ВТБ Онлайн на сегодняшний день составляет 3,1 миллиона человек, с начала марта она выросла в три раза.
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РИА Новости
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96
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353
60
втб, россия, новости компаний - экономика
14:18 18.04.2022
 

ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн, сообщила пресс-служба банка.
"Пользователи ВТБ Онлайн активно переходят на интернет-версию ВТБ Онлайн, поэтому наша основная задача сейчас – сделать ее столь же функциональной. Мы в любом случае планировали провести эти изменения в течение года, но сейчас работаем над ними в ускоренном режиме. В результате за короткий срок в новой версии появилось более 35 улучшений: от изменения дизайна до совершенствования микросервисной архитектуры. Одно из основных – это внедрение нижнего меню в мобильной версии интернет-банка, которое позволит вам быстро перейти в наиболее популярные разделы, например, "Платежи", "История", "Услуги" или обратиться к чат-боту. Визуально это уже – полноценное мобильное приложение, но мы работаем и над улучшением его доступности, надежности и безопасности, чтобы обеспечить бесперебойную работу для 3 миллионов пользователей интернет-банка", – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
В новой версии интернет-банка появились напоминания о предстоящем платеже или задолженности по всем видам кредитов. Процесс подачи заявления на досрочное погашение всех видов кредитов стал проще. Добавилась возможность дооформления незаконченной заявки по ОСАГО. Также появилась возможность оформить онлайн налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов за 2021 год. Сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ существенно упростить и ускорить получение налоговых вычетов без оформления бумажных документов и посещения отделений банка и налоговой службы.
Пользователи интернет-банка ВТБ Онлайн могут совершать все ежедневные финансовые операции: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку, вклады, накопительные счета и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат.
Аудитория web-версии ВТБ Онлайн на сегодняшний день составляет 3,1 миллиона человек, с начала марта она выросла в три раза.
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