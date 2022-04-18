https://ria.ru/20220418/prilozhenie-1784101737.html

ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн

ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн - РИА Новости, 18.04.2022

ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн

ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:18

2022-04-18T14:18

2022-04-18T14:18

втб

россия

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735556579_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_ca1b4c65ab74dccbc9edfbc2816264ea.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. ВТБ запустил новую web-версию мобильного приложения ВТБ Онлайн, сообщила пресс-служба банка."Пользователи ВТБ Онлайн активно переходят на интернет-версию ВТБ Онлайн, поэтому наша основная задача сейчас – сделать ее столь же функциональной. Мы в любом случае планировали провести эти изменения в течение года, но сейчас работаем над ними в ускоренном режиме. В результате за короткий срок в новой версии появилось более 35 улучшений: от изменения дизайна до совершенствования микросервисной архитектуры. Одно из основных – это внедрение нижнего меню в мобильной версии интернет-банка, которое позволит вам быстро перейти в наиболее популярные разделы, например, "Платежи", "История", "Услуги" или обратиться к чат-боту. Визуально это уже – полноценное мобильное приложение, но мы работаем и над улучшением его доступности, надежности и безопасности, чтобы обеспечить бесперебойную работу для 3 миллионов пользователей интернет-банка", – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.В новой версии интернет-банка появились напоминания о предстоящем платеже или задолженности по всем видам кредитов. Процесс подачи заявления на досрочное погашение всех видов кредитов стал проще. Добавилась возможность дооформления незаконченной заявки по ОСАГО. Также появилась возможность оформить онлайн налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету и имущественный вычет для ипотечных клиентов за 2021 год. Сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ существенно упростить и ускорить получение налоговых вычетов без оформления бумажных документов и посещения отделений банка и налоговой службы.Пользователи интернет-банка ВТБ Онлайн могут совершать все ежедневные финансовые операции: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку, вклады, накопительные счета и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат.Аудитория web-версии ВТБ Онлайн на сегодняшний день составляет 3,1 миллиона человек, с начала марта она выросла в три раза.

https://ria.ru/20220415/vtb-1783685326.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, россия, новости компаний - экономика