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Шоу "Маска" покинул Козерог - РИА Новости, 18.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220418/presnyakov-1783680782.html
Шоу "Маска" покинул Козерог
Шоу "Маска" покинул Козерог - РИА Новости, 18.04.2022
Шоу "Маска" покинул Козерог
Очередным выбывшим из шоу "Маска" стал Никита Пресняков – он скрывался в костюме Козерога. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T00:47
2022-04-18T00:47
шоубиз
знаменитости
шоу "маска"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Очередным выбывшим из шоу "Маска" стал Никита Пресняков – он скрывался в костюме Козерога. "Столько всего хотел еще исполнить, столько всего хотел сказать. Так это волнительно, конечно, под маской Козерога все попроще. Спасибо за поддержку", – отметил певец после разоблачения. Артист добрался до первого полуфинала третьего сезона проекта. Среди его наиболее ярких выступлений поклонники отмечали трек Believer группы Imagine Dragons и песню "На сиреневой луне" Леонида Агутина.В проекте осталось пять персонажей – Мухомор, Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела. Финал "Маски" состоится 1 мая 2022 года.Ранее из шоу выбыла Ирина Понаровская – она скрывалась в костюме Пончика. Пользователи отмечали, что почти сразу отгадали ее голос.
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знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес
00:47 18.04.2022
 
Шоу "Маска" покинул Козерог

Шоу "Маска" покинул Никита Пресняков в костюме Козерога

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Очередным выбывшим из шоу "Маска" стал Никита Пресняков – он скрывался в костюме Козерога.
"Столько всего хотел еще исполнить, столько всего хотел сказать. Так это волнительно, конечно, под маской Козерога все попроще. Спасибо за поддержку", – отметил певец после разоблачения.
Артист добрался до первого полуфинала третьего сезона проекта. Среди его наиболее ярких выступлений поклонники отмечали трек Believer группы Imagine Dragons и песню "На сиреневой луне" Леонида Агутина.
В проекте осталось пять персонажей – Мухомор, Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела. Финал "Маски" состоится 1 мая 2022 года.
Ранее из шоу выбыла Ирина Понаровская – она скрывалась в костюме Пончика. Пользователи отмечали, что почти сразу отгадали ее голос.
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