https://ria.ru/20220418/presnyakov-1783680782.html

Шоу "Маска" покинул Козерог

Шоу "Маска" покинул Козерог - РИА Новости, 18.04.2022

Шоу "Маска" покинул Козерог

Очередным выбывшим из шоу "Маска" стал Никита Пресняков – он скрывался в костюме Козерога. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T00:47

2022-04-18T00:47

2022-04-18T00:47

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шоу "маска"

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Очередным выбывшим из шоу "Маска" стал Никита Пресняков – он скрывался в костюме Козерога. "Столько всего хотел еще исполнить, столько всего хотел сказать. Так это волнительно, конечно, под маской Козерога все попроще. Спасибо за поддержку", – отметил певец после разоблачения. Артист добрался до первого полуфинала третьего сезона проекта. Среди его наиболее ярких выступлений поклонники отмечали трек Believer группы Imagine Dragons и песню "На сиреневой луне" Леонида Агутина.В проекте осталось пять персонажей – Мухомор, Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела. Финал "Маски" состоится 1 мая 2022 года.Ранее из шоу выбыла Ирина Понаровская – она скрывалась в костюме Пончика. Пользователи отмечали, что почти сразу отгадали ее голос.

https://ria.ru/20220412/valeriya-1783179906.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес