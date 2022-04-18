https://ria.ru/20220418/presnyakov-1783680782.html
Шоу "Маска" покинул Козерог
Шоу "Маска" покинул Козерог - РИА Новости, 18.04.2022
Шоу "Маска" покинул Козерог
Очередным выбывшим из шоу "Маска" стал Никита Пресняков – он скрывался в костюме Козерога. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T00:47
2022-04-18T00:47
2022-04-18T00:47
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Очередным выбывшим из шоу "Маска" стал Никита Пресняков – он скрывался в костюме Козерога. "Столько всего хотел еще исполнить, столько всего хотел сказать. Так это волнительно, конечно, под маской Козерога все попроще. Спасибо за поддержку", – отметил певец после разоблачения. Артист добрался до первого полуфинала третьего сезона проекта. Среди его наиболее ярких выступлений поклонники отмечали трек Believer группы Imagine Dragons и песню "На сиреневой луне" Леонида Агутина.В проекте осталось пять персонажей – Мухомор, Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела. Финал "Маски" состоится 1 мая 2022 года.Ранее из шоу выбыла Ирина Понаровская – она скрывалась в костюме Пончика. Пользователи отмечали, что почти сразу отгадали ее голос.
https://ria.ru/20220412/valeriya-1783179906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес
Шоу "Маска" покинул Козерог
Шоу "Маска" покинул Никита Пресняков в костюме Козерога
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Очередным выбывшим из шоу "Маска" стал Никита Пресняков – он скрывался в костюме Козерога.
"Столько всего хотел еще исполнить, столько всего хотел сказать. Так это волнительно, конечно, под маской Козерога все попроще. Спасибо за поддержку", – отметил певец после разоблачения.
Артист добрался до первого полуфинала третьего сезона проекта. Среди его наиболее ярких выступлений поклонники отмечали трек Believer группы Imagine Dragons и песню "На сиреневой луне" Леонида Агутина.
В проекте осталось пять персонажей – Мухомор, Анубис, Дракон, Монстрик и Пчела. Финал "Маски" состоится 1 мая 2022 года.
Ранее из шоу выбыла Ирина Понаровская – она скрывалась в костюме Пончика. Пользователи отмечали
, что почти сразу отгадали ее голос.