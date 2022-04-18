13:24 18.04.2022 (обновлено: 13:28 18.04.2022)
Посол в Вашингтоне заявил, что конгрессмены отказываются встречаться с ним
Посол России в Вашингтоне Антонов заявил, что конгрессмены отказываются встречаться сним
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов указал на нехватку контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации и заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена он получает отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи.
По словам Антонова, который дал интервью изданию Politico, посольство поддерживает "технические" контакты с администрацией Байдена. Однако посол указывает на "нехватку" контактов с высокопоставленными чиновниками. По его словам, письма конгрессменам с предложениями встретиться после избрания Байдена "встречают отказом".
Как считает Антонов, такая ситуация не может сохраняться вечно и страны "обречены на сотрудничество по разным вопросам". "Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России", - отметил он.
В этой же статье с интервью Антонова Politico, ссылаясь на бывших американских чиновников и аналитиков, пишет, что контакты с Антоновым, могут нанести урон репутации во внешнеполитических кругах.