https://ria.ru/20220418/posol-1784085684.html

Посол в Вашингтоне заявил, что конгрессмены отказываются встречаться с ним

Посол в Вашингтоне заявил, что конгрессмены отказываются встречаться с ним - РИА Новости, 18.04.2022

Посол в Вашингтоне заявил, что конгрессмены отказываются встречаться с ним

Посол РФ в США Анатолий Антонов указал на нехватку контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации и заявил, что с момента избрания... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:24

2022-04-18T13:24

2022-04-18T13:28

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анатолий антонов

конгресс сша

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов указал на нехватку контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации и заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена он получает отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи.По словам Антонова, который дал интервью изданию Politico, посольство поддерживает "технические" контакты с администрацией Байдена. Однако посол указывает на "нехватку" контактов с высокопоставленными чиновниками. По его словам, письма конгрессменам с предложениями встретиться после избрания Байдена "встречают отказом".Как считает Антонов, такая ситуация не может сохраняться вечно и страны "обречены на сотрудничество по разным вопросам". "Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России", - отметил он.В этой же статье с интервью Антонова Politico, ссылаясь на бывших американских чиновников и аналитиков, пишет, что контакты с Антоновым, могут нанести урон репутации во внешнеполитических кругах.

https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, анатолий антонов, конгресс сша