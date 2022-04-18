https://ria.ru/20220418/posol-1784084932.html

Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры

Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры - РИА Новости, 18.04.2022

Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры

Россия и США больше не партнеры, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Politico. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:21

2022-04-18T13:21

2022-04-18T15:20

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анатолий антонов

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия и США больше не партнеры, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Politico.По его словам, американские власти сами должны решить, кто для них Россия — партнер, соперник, оппонент или враг."Я все еще уверен, что нам следует быть партнерами. Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль", — сказал Антонов.Он добавил, что российское посольство сейчас поддерживает технические контакты с Белым домом, но не хватает контактов с высокопоставленными чиновниками. А письма конгрессменам с предложениями встретиться получают отказ.Тем не менее, полагает посол, такая ситуация не может сохраняться вечно и Москва и Вашингтон "обречены на сотрудничество"."Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России", — считает Антонов.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220415/uscherb-1783635034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, анатолий антонов