13:21 18.04.2022 (обновлено: 15:20 18.04.2022)
Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры
Посол в США Антонов выразил сожаление из-за разрушения партнерства России и США
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
По его словам, американские власти сами должны решить, кто для них Россия — партнер, соперник, оппонент или враг.
"Я все еще уверен, что нам следует быть партнерами. Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль", — сказал Антонов.
Он добавил, что российское посольство сейчас поддерживает технические контакты с Белым домом, но не хватает контактов с высокопоставленными чиновниками. А письма конгрессменам с предложениями встретиться получают отказ.
Тем не менее, полагает посол, такая ситуация не может сохраняться вечно и Москва и Вашингтон "обречены на сотрудничество".
"Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России", — считает Антонов.
"Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России", — считает Антонов.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.