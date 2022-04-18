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Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры - РИА Новости, 18.04.2022
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Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры
Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры - РИА Новости, 18.04.2022
Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры
Россия и США больше не партнеры, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Politico. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:21
2022-04-18T15:20
политика
россия
сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия и США больше не партнеры, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Politico.По его словам, американские власти сами должны решить, кто для них Россия — партнер, соперник, оппонент или враг."Я все еще уверен, что нам следует быть партнерами. Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль", — сказал Антонов.Он добавил, что российское посольство сейчас поддерживает технические контакты с Белым домом, но не хватает контактов с высокопоставленными чиновниками. А письма конгрессменам с предложениями встретиться получают отказ.Тем не менее, полагает посол, такая ситуация не может сохраняться вечно и Москва и Вашингтон "обречены на сотрудничество"."Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России", — считает Антонов.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220415/uscherb-1783635034.html
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политика, россия, сша, анатолий антонов
13:21 18.04.2022 (обновлено: 15:20 18.04.2022)
 
Посол России в США заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры

Посол в США Антонов выразил сожаление из-за разрушения партнерства России и США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия и США больше не партнеры, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Politico.
По его словам, американские власти сами должны решить, кто для них Россия — партнер, соперник, оппонент или враг.
"Я все еще уверен, что нам следует быть партнерами. Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль", — сказал Антонов.
Он добавил, что российское посольство сейчас поддерживает технические контакты с Белым домом, но не хватает контактов с высокопоставленными чиновниками. А письма конгрессменам с предложениями встретиться получают отказ.
Тем не менее, полагает посол, такая ситуация не может сохраняться вечно и Москва и Вашингтон "обречены на сотрудничество".

"Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России", — считает Антонов.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ПолитикаРоссияСШААнатолий Антонов
 
 
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