https://ria.ru/20220418/posevnaya-1784145128.html

В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых культур и овощей для посевной

В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых культур и овощей для посевной - РИА Новости, 18.04.2022

В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых культур и овощей для посевной

В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта для посевной кампании, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:38

2022-04-18T16:38

2022-04-18T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта для посевной кампании, сообщили в пресс-службе регионального правительства."25 апреля в Подмосковье стартует посевная. В этом году АПК Подмосковья выделено 5,5 миллиарда рублей господдержки, из них почти 3 миллиарда – помощь на период ярового сева. Для проведения весенних полевых работ закуплено: 78 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта, 96 тысяч тонн минеральных удобрений и 79 тысяч тонн химических средств защиты", - сказано в сообщении.За последние два года в регионе увеличили вдвое площадь посевов - с 460 тысяч до более 900 тысяч гектаров. На данный момент в Подмосковье более 140 тысяч гектаров неиспользуемой земли, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220418/posevnaya-1784070441.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика