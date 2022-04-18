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В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых культур и овощей для посевной - РИА Новости, 18.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220418/posevnaya-1784145128.html
В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых культур и овощей для посевной
В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых культур и овощей для посевной - РИА Новости, 18.04.2022
В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых культур и овощей для посевной
В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта для посевной кампании, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:38
2022-04-18T16:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта для посевной кампании, сообщили в пресс-службе регионального правительства."25 апреля в Подмосковье стартует посевная. В этом году АПК Подмосковья выделено 5,5 миллиарда рублей господдержки, из них почти 3 миллиарда – помощь на период ярового сева. Для проведения весенних полевых работ закуплено: 78 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта, 96 тысяч тонн минеральных удобрений и 79 тысяч тонн химических средств защиты", - сказано в сообщении.За последние два года в регионе увеличили вдвое площадь посевов - с 460 тысяч до более 900 тысяч гектаров. На данный момент в Подмосковье более 140 тысяч гектаров неиспользуемой земли, добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), экономика
16:38 18.04.2022
 

В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых культур и овощей для посевной

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная
Весенняя посевная - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Весенняя посевная. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Подмосковье закупили 78 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта для посевной кампании, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"25 апреля в Подмосковье стартует посевная. В этом году АПК Подмосковья выделено 5,5 миллиарда рублей господдержки, из них почти 3 миллиарда – помощь на период ярового сева. Для проведения весенних полевых работ закуплено: 78 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта, 96 тысяч тонн минеральных удобрений и 79 тысяч тонн химических средств защиты", - сказано в сообщении.
За последние два года в регионе увеличили вдвое площадь посевов - с 460 тысяч до более 900 тысяч гектаров. На данный момент в Подмосковье более 140 тысяч гектаров неиспользуемой земли, добавили в пресс-службе.
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
12:36Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья поручил увеличить посевную площадь на 5-7%
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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