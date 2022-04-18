https://ria.ru/20220418/pomosch-1784198481.html

Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 18.04.2022

Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину за все время почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T22:04

2022-04-18T22:04

2022-04-18T22:04

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину за все время почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки проведены восемь акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 567,9 тонны гуманитарной помощи.В понедельник проводятся еще семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передано 248 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия