Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи за время спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖители города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
Жители города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину за все время почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 12 909,8 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 854 гуманитарные акции", - сказал генерал.
Он уточнил, что за истекшие сутки проведены восемь акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 567,9 тонны гуманитарной помощи.
В понедельник проводятся еще семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передано 248 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
26 марта, 08:00Россия отвечает за Украину