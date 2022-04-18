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Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/pomosch-1784198481.html
Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 18.04.2022
Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину за все время почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T22:04
2022-04-18T22:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину за все время почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки проведены восемь акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 567,9 тонны гуманитарной помощи.В понедельник проводятся еще семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передано 248 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
22:04 18.04.2022
 
Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи за время спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖители города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
Жители города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Жители города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину за все время почти 13 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 12 909,8 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 854 гуманитарные акции", - сказал генерал.
Он уточнил, что за истекшие сутки проведены восемь акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 567,9 тонны гуманитарной помощи.
В понедельник проводятся еще семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будет в общей сложности передано 248 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
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