Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области
Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
Жительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военнослужащие Минобороны РФ и добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" доставили гуманитарную помощь жителям села Кунье Изюмского района Харьковской области, сообщил РИА Новости глава организации Сергей Моисеев.
"Доставка помощи в село Кунье под Изюмом в Харьковской области организована при сотрудничестве фонда "Юго-Восток", организации "Русь Триединая" и министерства обороны России, помогаем нашим вместе. Бывшая местная украинская власть разбежалась, поставок продуктов нет, людей оставили на произвол судьбы", - сказал Моисеев.
Жителям выдали предметы первой необходимости и гигиены, продукты, в том числе консервы, уточнил он.
Как сообщало в минувший четверг Минобороны РФ, жителям населенных пунктов Харьковской области выдали более 30 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарные акции там проходили и ранее, так же как и доставка российской гумпомощи в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. В Харьковскую область направляла гуманитарную помощь и Русская православная церковь.