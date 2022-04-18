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Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/pomosch-1784195545.html
Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области
Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области - РИА Новости, 18.04.2022
Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области
Военнослужащие Минобороны РФ и добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" доставили гуманитарную помощь жителям села Кунье Изюмского района... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T21:31
2022-04-18T21:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военнослужащие Минобороны РФ и добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" доставили гуманитарную помощь жителям села Кунье Изюмского района Харьковской области, сообщил РИА Новости глава организации Сергей Моисеев."Доставка помощи в село Кунье под Изюмом в Харьковской области организована при сотрудничестве фонда "Юго-Восток", организации "Русь Триединая" и министерства обороны России, помогаем нашим вместе. Бывшая местная украинская власть разбежалась, поставок продуктов нет, людей оставили на произвол судьбы", - сказал Моисеев.Жителям выдали предметы первой необходимости и гигиены, продукты, в том числе консервы, уточнил он.Как сообщало в минувший четверг Минобороны РФ, жителям населенных пунктов Харьковской области выдали более 30 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарные акции там проходили и ранее, так же как и доставка российской гумпомощи в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. В Харьковскую область направляла гуманитарную помощь и Русская православная церковь.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
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в мире, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
21:31 18.04.2022
 
Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области

Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
Жительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Жительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военнослужащие Минобороны РФ и добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" доставили гуманитарную помощь жителям села Кунье Изюмского района Харьковской области, сообщил РИА Новости глава организации Сергей Моисеев.
"Доставка помощи в село Кунье под Изюмом в Харьковской области организована при сотрудничестве фонда "Юго-Восток", организации "Русь Триединая" и министерства обороны России, помогаем нашим вместе. Бывшая местная украинская власть разбежалась, поставок продуктов нет, людей оставили на произвол судьбы", - сказал Моисеев.
Жителям выдали предметы первой необходимости и гигиены, продукты, в том числе консервы, уточнил он.
Как сообщало в минувший четверг Минобороны РФ, жителям населенных пунктов Харьковской области выдали более 30 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарные акции там проходили и ранее, так же как и доставка российской гумпомощи в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. В Харьковскую область направляла гуманитарную помощь и Русская православная церковь.
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