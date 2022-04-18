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Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области

Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области - РИА Новости, 18.04.2022

Гуманитарную помощь из России привезли в Изюмский район Харьковской области

Военнослужащие Минобороны РФ и добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" доставили гуманитарную помощь жителям села Кунье Изюмского района... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T21:31

2022-04-18T21:31

2022-04-18T21:31

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военнослужащие Минобороны РФ и добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" доставили гуманитарную помощь жителям села Кунье Изюмского района Харьковской области, сообщил РИА Новости глава организации Сергей Моисеев."Доставка помощи в село Кунье под Изюмом в Харьковской области организована при сотрудничестве фонда "Юго-Восток", организации "Русь Триединая" и министерства обороны России, помогаем нашим вместе. Бывшая местная украинская власть разбежалась, поставок продуктов нет, людей оставили на произвол судьбы", - сказал Моисеев.Жителям выдали предметы первой необходимости и гигиены, продукты, в том числе консервы, уточнил он.Как сообщало в минувший четверг Минобороны РФ, жителям населенных пунктов Харьковской области выдали более 30 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарные акции там проходили и ранее, так же как и доставка российской гумпомощи в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. В Харьковскую область направляла гуманитарную помощь и Русская православная церковь.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр