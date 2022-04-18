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МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину

МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 18.04.2022

МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину

Очередные колонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 700 тонн гуманитарных грузов, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T06:59

2022-04-18T06:59

2022-04-18T09:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Очередные колонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 700 тонн гуманитарных грузов, сообщили в пресс-службе министерства.Также ведомство передало десять пожарных автоцистерн на базе автомобилей "КамАЗ" и "Урал", четыре станции комплексной очистки воды, четыре электростанции, 28 мотопомп, 15 бензопил, 30 электроагрегатов.Кроме того, в Донбасс направили пиротехнические подразделения МЧС для разминирования территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783342158.html

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в мире, донбасс, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), днр, лнр, украина