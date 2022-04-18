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МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину
МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 18.04.2022
МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину
Очередные колонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 700 тонн гуманитарных грузов, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:59
2022-04-18T06:59
2022-04-18T09:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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лнр
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Очередные колонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 700 тонн гуманитарных грузов, сообщили в пресс-службе министерства.Также ведомство передало десять пожарных автоцистерн на базе автомобилей "КамАЗ" и "Урал", четыре станции комплексной очистки воды, четыре электростанции, 28 мотопомп, 15 бензопил, 30 электроагрегатов.Кроме того, в Донбасс направили пиротехнические подразделения МЧС для разминирования территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, донбасс, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), днр, лнр, украина
06:59 18.04.2022 (обновлено: 09:05 18.04.2022)
МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину