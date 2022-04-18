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МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/pomosch-1784019109.html
МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину
МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 18.04.2022
МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину
Очередные колонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 700 тонн гуманитарных грузов, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T06:59
2022-04-18T09:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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лнр
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Очередные колонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 700 тонн гуманитарных грузов, сообщили в пресс-службе министерства.Также ведомство передало десять пожарных автоцистерн на базе автомобилей "КамАЗ" и "Урал", четыре станции комплексной очистки воды, четыре электростанции, 28 мотопомп, 15 бензопил, 30 электроагрегатов.Кроме того, в Донбасс направили пиротехнические подразделения МЧС для разминирования территории.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, донбасс, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), днр, лнр, украина
06:59 18.04.2022 (обновлено: 09:05 18.04.2022)
 
МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину

МЧС России доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи от Общероссийского народного фронта в поселке Калаус в ЛНР
Раздача гуманитарной помощи от Общероссийского народного фронта в поселке Калаус в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Раздача гуманитарной помощи от Общероссийского народного фронта в поселке Калаус в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Очередные колонны МЧС доставили в Донбасс и на Украину более 700 тонн гуманитарных грузов, сообщили в пресс-службе министерства.

"В состав груза входят бутилированная вода, детское питание, предметы медицинского назначения, стройматериалы", — говорится в сообщении.

Также ведомство передало десять пожарных автоцистерн на базе автомобилей "КамАЗ" и "Урал", четыре станции комплексной очистки воды, четыре электростанции, 28 мотопомп, 15 бензопил, 30 электроагрегатов.
Кроме того, в Донбасс направили пиротехнические подразделения МЧС для разминирования территории.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 15:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
РПЦ передала беженцам и пострадавшим на Украине более 670 тонн гумпомощи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДНРЛНРУкраина
 
 
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